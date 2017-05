Garbine Muguruza giocherà al Roland Garros

Dopo il ritiro amaro nella semifinale del torneo di Roma, Garbiñe Muguruza ha lasciato l’Italia ed ha annunciato che giocherà al Roland Garros.

La spagnola, che ieri si è ritirata per un problema al collo contro Elina Svitolina, ha dichiarato che il problema non è serio e sarà regolarmente in campo a Parigi, dove dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno.