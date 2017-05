WTA Roma: Elina Svitolina vince il torneo più importante della sua carriera. Simona Halep va ko

Elina Svitolina ha conquistato questo pomeriggio il torneo WTA Premier Five di Roma ($3.076.495, terra).

La tennista Ucraina, al successo più importante della carriera, ha sconfitto in finale Simona Halep, che ha avuto dei problemi alla caviglia destra dopo la caduta nel primo set, con il risultato di 64 57 61 dopo 2 ore e 8 minuti di partita.

Per la Svitolina si tratta del successo n.8 in carriera, il quarto del 2017, il secondo Premier Five in carriera.

Da domani sarà best ranking al n.6 del mondo.

Primo set: La Halep avanti per 5 a 2, grazie ai break nel quinto ed al settimo gioco, proprio sul 5 a 2 cedeva a 30 il turno di battuta, dopo che nel primo punto perde l’equilibrio e subisce una storta alla caviglia sinistra cadendo a terra. La romena si rialza e sembra però stare bene.

Sul 5 a 4 Simona, per la seconda volta era impegnata a servire per il set, e questa volta teneva a 0 il turno di battuta, conquistando la frazione per 6 a 4 e ottendendo il punto della vittoria del parziale, dopo aver recuperato diversi colpi, con la Svitolina che dopo un forcing, commetteva un errore di rovescio.

Da segnalare che al cambio di campo la Halep chiamava il medical time out e si è fatta massaggiare la caviglia che si era storta sul 5-2.

Secondo set: Simona avanti per 1 a 0, subiva un parziale di tre game consecutivi, con la Svitolina che si portava sul 3 a 1.

Nel quinto game arrivava il controbreak della Halep.

Sul 3 a 4 la rumena cedeva malamente a 15 il turno di battuta, ma nel game successivo la Svitolina dopo aver mancato una palla set, sul 40 pari commetteva un doppio fallo e poi sulla palla break subiva un passante di rovescio da Simona che piazzava il controbreak e impattava poi sul 5 pari.

Dal 5 pari però Elina metteva a segno un bel parziale di 8 punti a 2, portando a casa la frazione per 7 a 5 e conquistando il secondo set dopo una bella risposta vincente di diritto sulla palla set.

Terzo set: La Halep, con evidenti problemi alla caviglia, cedeva ben cinque game consecutivi, con Elina che si portava sul 5 a 0 in pochissimi minuti.

Unico momento di difficoltà per l’ucraina sul 4 a 0, dopo aver annullato una palla break, teneva la battuta.

Sul 5 a 1 poi la Svitolina teneva il turno di servizio ai vantaggi, ma senza annullare palla break e alla terza palla match a disposizione conquistava la partita per 6 a 1, piazzando un servizio vincente sul match point.

La caduta di Simona

La vittoria di Elina

Secondo set – Svitolina

We're going three!@ElinaSvitolina battles back to force the decider vs Halep 4-6, 7-5! #ibi17 pic.twitter.com/gVgRVZdcZZ — WTA (@WTA) 21 maggio 2017

Primo set – Halep

First set goes to @Simona_Halep! Takes the opening set off Svitolina 6-4! #ibi17 pic.twitter.com/syFoIljkrx — WTA (@WTA) 21 maggio 2017

La partita punto per punto



WTA Rome Simona Halep [6] Simona Halep [6] 6 5 1 Elina Svitolina [8] Elina Svitolina [8] 4 7 6 Vincitore: E. SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 E. Svitolina 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 S. Halep 15-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-5 → 1-5 E. Svitolina 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-4 → 0-5 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 S. Halep 0-15 0-40 0-1 → 0-2 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 S. Halep 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Halep 15-15 ace 15-30 30-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 E. Svitolina 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Halep 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 E. Svitolina 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 S. Halep 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Halep 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 30-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

S. Halep – E. Svitolina

02:07:42

2 Aces 4

4 Double Faults 5

75% 1st Serve % 71%

29/59 (49%) 1st Serve Points Won 50/76 (66%)

9/20 (45%) 2nd Serve Points Won 10/31 (32%)

4/11 (36%) Break Points Saved 9/14 (64%)

14 Service Games Played 15

26/76 (34%) 1st Return Points Won 30/59 (51%)

21/31 (68%) 2nd Return Points Won 11/20 (55%)

5/14 (36%) Break Points Won 7/11 (64%)

15 Return Games Played 14

38/79 (48%) Total Service Points Won 60/107 (56%)

47/107 (44%) Total Return Points Won 41/79 (52%)

85/186 (46%) Total Points Won 101/186 (54%)

4 Ranking 11

25 Age 22

Constanta, Romania Birthplace Odessa, Ukraine

Constanta, Romania Residence Kharkiv, Ukraine

5′ 6″ (1.68 m) Height 5′ 9″ (1.74 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2006) Turned Pro Pro (2010)

14/5 Year to Date Win/Loss 26/6

1 Year to Date Titles 3

15 Career Titles 7

$16,933,402 Career Prize Money $4,976,305