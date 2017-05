Challenger Mestre: I risultati completi del secondo turno di Qualificazione. Quinzi e Mager al turno finale

Challenger Mestre | Terra | e43.000 – TDQ Quali

Matthias Bachinger (GER) vs (5)Gianluca Mager (ITA)

Bernabe Zapata Miralles (ESP) vs (2)Gianluigi Quinzi (ITA)

(3)Hubert Hurkacz (POL) vs Jurgen Zopp (EST)

Challenger Mestre | Terra | e43.000 – 2° Turno Quali

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Romain Barbosa vs [5] Gianluca Mager



CH Mestre Romain Barbosa Romain Barbosa 2 4 Gianluca Mager [5] Gianluca Mager [5] 6 6 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Barbosa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 G. Mager 0-15 15-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Barbosa 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-3 → 4-4 G. Mager 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 R. Barbosa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 R. Barbosa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Mager 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 R. Barbosa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Barbosa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-4 → 2-5 R. Barbosa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 G. Mager 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Barbosa 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 R. Barbosa 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Mager 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [2] Gianluigi Quinzi vs Adrien Bossel



CH Mestre Gianluigi Quinzi [2] Gianluigi Quinzi [2] 6 4 6 Adrien Bossel Adrien Bossel 2 6 3 Vincitore: G. QUINZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Bossel 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Bossel 30-0 40-0 4-2 → 4-3 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Bossel 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Bossel 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 df 1-1 → 2-1 G. Quinzi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-0 → 1-1 A. Bossel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Quinzi 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Bossel 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Bossel 15-0 15-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Bossel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Bossel 15-0 30-0 1-1 → 1-2 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Bossel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Bossel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Bossel 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 G. Quinzi 15-0 15-30 15-40 3-0 → 3-1 A. Bossel 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Bossel 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. [1] Mathias Bourgue vs Reda El Amrani



CH Mestre Mathias Bourgue [1] Mathias Bourgue [1] 15 6 6 6 Reda El Amrani • Reda El Amrani 15 7 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. El Amrani 0-15 df 15-15 6-5 M. Bourgue 15-0 15-15 df 30-15 5-5 → 6-5 R. El Amrani 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 5-4 → 5-5 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 R. El Amrani 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. El Amrani 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Bourgue 30-0 15-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 R. El Amrani 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 2-1 → 3-1 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. El Amrani 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. El Amrani 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 5-3 → 6-3 M. Bourgue 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. El Amrani 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Bourgue 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 4-1 → 4-2 R. El Amrani 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-0 → 4-1 M. Bourgue 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-0 → 4-0 R. El Amrani 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 2-0 → 3-0 M. Bourgue 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. El Amrani 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 R. El Amrani 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Bourgue 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. El Amrani 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 R. El Amrani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. El Amrani 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Bourgue 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 R. El Amrani 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 1-2 → 2-2 M. Bourgue 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. El Amrani 0-15 15-15 30-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Mats Moraing vs Matthias Bachinger



CH Mestre Mats Moraing [4] Mats Moraing [4] 4 6 2 Matthias Bachinger Matthias Bachinger 6 3 6 Vincitore: M. BACHINGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Moraing 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 2-5 → 2-6 M. Bachinger 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Moraing 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Bachinger 15-0 30-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Moraing 0-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Moraing 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Bachinger 15-0 15-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Moraing 30-0 ace 5-3 → 6-3 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Moraing 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Moraing 0-15 30-15 ace 2-2 → 3-2 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Moraing 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Bachinger 0-15 30-15 40-15 40-30 A-40 1-0 → 1-1 M. Moraing 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bachinger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Moraing 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 ace A-40 3-5 → 4-5 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Moraing 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-3 → 3-4 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Moraing 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Moraing 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Bachinger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Moraing 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. Bernabe Zapata Miralles vs [8] Dominik Koepfer



CH Mestre Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 7 6 Dominik Koepfer [8] Dominik Koepfer [8] 5 4 Vincitore: B. ZAPATA MIRALLES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Koepfer 40-0 4-3 → 4-4 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Koepfer 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 B. Zapata Miralles 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-4 → 4-4 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 B. Zapata Miralles 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Zapata Miralles 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. Ante Pavic vs [6] Adrian Ungur



CH Mestre Ante Pavic Ante Pavic 6 3 Adrian Ungur [6] Adrian Ungur [6] 7 6 Vincitore: A. UNGUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Ungur 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Pavic 0-15 30-15 ace ace 2-5 → 3-5 A. Ungur 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 A. Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Ungur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Ungur 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Pavic 0-15 15-15 30-30 df 40-30 A-40 0-1 → 1-1 A. Ungur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 A. Ungur 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Pavic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 A. Ungur 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 A. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Ungur 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 A. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Ungur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Pavic 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 A. Ungur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Ungur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Julien Cagnina vs [6] Adrian Ungur 1T



CH Mestre Julien Cagnina Julien Cagnina 5 1 Adrian Ungur [6] Adrian Ungur [6] 7 6 Vincitore: A. UNGUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Ungur 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Cagnina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 A. Ungur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 J. Cagnina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Ungur 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. Cagnina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Ungur 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Cagnina 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 A. Ungur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Cagnina 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Ungur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Cagnina 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 A. Ungur 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Cagnina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-1 → 4-2 A. Ungur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 J. Cagnina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Ungur 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Cagnina 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Ungur 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [3] Hubert Hurkacz vs Pedro Sakamoto (non prima ore: 11:00)



CH Mestre Hubert Hurkacz [3] Hubert Hurkacz [3] 6 6 Pedro Sakamoto Pedro Sakamoto 3 4 Vincitore: H. HURKACZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 5-4 → 6-4 P. Sakamoto 15-0 15-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 P. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 30-0 40-0 2-3 → 3-3 P. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 P. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 P. Sakamoto 15-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-2 → 4-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Sakamoto 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Jurgen Zopp vs [7] Tommy Paul



CH Mestre Jurgen Zopp Jurgen Zopp 6 6 Tommy Paul [7] Tommy Paul [7] 1 4 Vincitore: J. ZOPP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Zopp 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 ace 5-3 → 5-4 J. Zopp 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Zopp 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Paul 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 J. Zopp 15-0 30-0 1-2 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 J. Zopp 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Zopp 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 T. Paul 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 J. Zopp 0-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Zopp 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-0 → 3-0 T. Paul 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Zopp 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ante Pavic vs Mark Vervoort 1T