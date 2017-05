Gunter Bresnik, allenatore di Thiem: “Per il Roland Garros esiste un solo favorito, che è Rafa Nadal”

Se si parlava già di Dominic Thiem come uno dei giocatori da tenere maggiormente d’occhio al Roland Garros, la vittoria che l’austriaco ha ottenuto contro Rafa Nadal a Roma non ha fatto altro che amplifcare le aspettative attorno al giovane tennista.

Il suo allenatore, Gunter Bresnik, si è tuttavia assunto l’onere di richiamare tutti alla calma circa le attese sul suo assistito. “La vittoria mi ha sorpreso, perché Nadal stava giocando il miglior tennis della sua vita o quasi. Batterlo ai quarti a Roma ha un significato molto speciale; la cosa che più mi ha affascinato è stato vedere che Dominic non abbia accusato nemmeno un momento di calo, nell’arco dei due set. Poi con Djokovic è stato in difficoltà anche perchè il serbo ha giocato un match perfetto”, ha osservato il tecnico.

“Per il Roland Garros esiste un solo favorito, che è Rafa Nadal. Dopo di lui vengono Djokovic, Murray o anche Dominic. Ora come ora la possibile pressione non mi preoccupa, abbiamo sempre saputo mantenere i piedi per terra”, ha concluso Bresnik.

Edoardo Gamacchio