Roland Garros: Niente wild card a Mathieu e scoppia la polemica

Dopo il pasticcio commesso dagli organizzatori del torneo di Roma che non hanno concesso una wild card a Francesca Schiavone, la Federazione Francese di tennis ha commesso lo stesso errore con Paul Henri Mathieu (35 anni, 116 ATP) che da tempo ha annunciato che il 2017 sarebbe stato il suo ultimo anno da professionista.

Gli organizzatori del Roland Garros, infatti, non hanno concesso la wild card per il tabellone principale al giocatore transalpino.

Mathieu giocherà quindi le qualificazioni.

Dichiara Mathieu: “Prendo atto della decisione della FFT di non concedermi una wild card per quello che doveva essere il mio ultimo Roland Garros. Chiaramente una wild card non è qualcosa di dovuto ma sono in totale disaccordo con la maniera in cui mi è stata comunicata la decisione e le confuse ragioni che mi sono state fornite. Vi informerò riguardo al mio programma dopo qualche giorno di riflessione. Grazie a tutti per i vostri numerosi messaggi di supporto che mi toccano profondamente” – questo ha dichiarato il transalpino.

Arnaud Clement, ex capitano di Davis della Francia ha dichiarato: “La FFT si dovrebbe vergognare per non aver concesso l’invito a Paul-Henri Mathieu per il suo ultimo Roland Garros. Una mancanza di rispetto per un grande campione e per tutto quello che ha dato al tennis e alla squadra francese. Errore Imperdonabile”.

Nicolas Mahut: “Per concentrarsi sul presente e costruire il futuro bisogna rispettare il passato”.