WTA Nurnberg: Il Main Draw. Nessuna italiana al via

WTA Nurnberg International | Terra | $250.000

(1) Bertens, Kiki vs (WC) Gerlach, Katharina

Beck, Annika vs Qualifier

(WC) Flipkens, Kirsten vs Tomljanovic, Ajla

Mertens, Elise vs (5) Riske, Alison

(3) Zhang, Shuai vs Dodin, Oceane

Sakkari, Maria vs Doi, Misaki

(WC) Maria, Tatjana vs Qualifier

Qualifier vs (7) Shvedova, Yaroslava

(6) Goerges, Julia vs Hibino, Nao

Witthoeft, Carina vs Larsson, Johanna

Qualifier vs Qualifier

(WC) Hobgarski, Katharina vs (4) Siegemund, Laura

(8) Niculescu, Monica vs Cirstea, Sorana

Lepchenko, Varvara vs Rodina, Evgeniya

Qualifier vs Wickmayer, Yanina

Bouchard, Eugenie vs (2) Putintseva, Yulia