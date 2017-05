Challenger Shymkent: Il Tabellone Principale. Nessun azzurro al via

Challenger Shymkent | Terra | $50.000

(1) Kravchuk, Konstantin vs Geens, Clement

Giner, Marc vs (WC) Raisma, Kenneth

(WC) Khassanov, Roman vs Paz, Juan Pablo

Vatutin, Alexey vs (5) Berankis, Ricardas

(4) Nedovyesov, Aleksandr vs Barry, Sam

Jaloviec, Marek vs Karatsev, Aslan

(WC) Molcan, Alex vs Qualifier

Qualifier vs (6) Grigelis, Laurynas

(8) Kudryavtsev, Alexander vs Nedelko, Ivan

Petrovic, Danilo vs Krawietz, Kevin

Qualifier vs Qualifier

Manafov, Vladyslav vs (3) Hanfmann, Yannick

(7) O’Connell, Christopher vs Martinez Portero, Pedro

(WC) Golubev, Andrey vs Doumbia, Sadio

Taberner, Carlos vs Gakhov, Ivan

(PR) Marti, Javier vs (2) Milojevic, Nikola