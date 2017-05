Combined Roma: I risultati con il Live dettagliato. Svitolina in finale. Si ritira la Muguruza. Alexander Zverev supera Isner ed è in finale. Simona Halep prima finalista. Djokovic supera Del Potro ed è in semi

Combined Roma – News

Dura pochi minuti la seconda semifinale del torneo WTA di Roma.

Garbine Muguruza sotto per 1 a 4 nel primo set ha deciso di ritirarsi per un problema fisico contro Elina Svitolina che approda così in finale dove sfiderà Simona Halep.

Le prime tre palle break del match, sono arrivate sul servizio di Muguruza. Svitolina spedisce un rovescio in rete e poi uno in corridoio sulle prime due. Sulla terza è Muguruza a sbagliare un cambio lungolinea di dritto in corridoio. Svitolina conduce 3-1. Poi nel gioco successivo il ritiro dell’iberica.

Alexander Zverev conquista per la prima volta in carriera la finale in un torneo Masters 1000.

Sui campi del Foro Italico il giovane tedesco ha sconfitto nella prima semifinale per 64 67 (5) 61 John isner. dopo quasi due ore di gioco.

Prima finale in un Masters 1000 per lui, ed il tennista più giovane a raggiungere la finale di un torneo così importante dai tempi di Novak Djokovic a Miami nel 2007 (19 anni).

Da segnalare all’inizio del terzo set un momento importante della partita, Isner fronteggia nel secondo game due palle break e Zverev che entra nello scambio nella prima, ma sbaglia in lunghezza. Sulla seconda palla break l’americano gioca serve&volley, con una seconda di servizio, e viene inesorabilmente passato. 2-0 per il tedesco, e servizio.

Altro momento importante nel quinto game. Sopra 3-1 e servizio, il tedesco deve fronteggiare 3 palle break, ma riesce a tenere il servizio. Sicuramente Isner avrebbe potuto fare di più. Zverev si sfoga in un urlo liberatorio chiudendo poi la partita per 6 a 1, piazzando un altro break sul 4 a 1.

Inizia a piovere e Simona Halep decide che deve chiudere in fretta. E così fa. Sul servizio di Bertens annulla qualche palla game dell’avversaria e chiude al primo matchpoint 7-5 6-1. Giusto in tempo per evitare le gocce. “Sono contenta di aver chiuso prima della pioggia. Grazie a tutto il pubblico per essere venuto, l’atmosfera qui è fantastica” ha detto la romena appena dopo il match.

Halep è la prima volta che arriva in finale a Roma, dopo due semifinali conquistate in passato. Ha già vinto a Madrid la scorsa settimana, sta vivendo due settimane fanstastiche.

Novak Djokovic ha vinto la prosecuzione del match contro Juan Martin Del Potro ed è approdato in semifinale.

Il serbo ha vinto 6-1 6-4. Ma non è ancora finita per Djokovic, oggi dovrà giocare anche la semifinale con Thiem (n.p. delle 20.00).

Il canovaccio della partita è stato ben chiaro. Djokovic cerca la diagonale sinistra, dove del Potro con il rovescio fatica, e, quando l’avversario accorcia, aggredisce il lato scoperto del dritto. L’argentino mette in difficoltà il serbo soltanto quando può spostarsi per giocare il dritto ma praticamente non c’è mai riuscito durante la partita.

Combined Roma – Semifinali

CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Simona Halep vs [15] Kiki Bertens



2. Juan Martin del Potro vs [2] Novak Djokovic (non prima ore: 13:30) QF



3. [16] Alexander Zverev vs John Isner (non prima ore: 14:30)



4. [3] Garbiñe Muguruza vs [8] Elina Svitolina (non prima ore: 17:00)



5. [8] Dominic Thiem vs [2] Novak Djokovic (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [4] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs [2] Bob Bryan / Mike Bryan



Il match deve ancora iniziare

PIETRANGELI – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Sania Mirza / Yaroslava Shvedova vs [2] Yung-Jan Chan / Martina Hingis



2. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs [4] Timea Babos / Andrea Hlavackova



3. [1] Henri Kontinen / John Peers vs [8] Ivan Dodig / Marcel Granollers (non prima ore: 16:00)