WTA Strasburgo: Camila Giorgi nel tabellone principale. Al primo turno sfiderà la Vesnina

Nessun problema per Camila Giorgi che supera le qualificazioni.

L’azzurra ha sconfitto al turno decisivo Myrtille Georges, 26 anni e n.208 WTA, con il risultato di 62 62 in 1 ora e 10 minuti di partita.

Al primo turno sfiderà la Vesnina.

(1) Wozniacki, Caroline vs Rogers, Shelby

Ozaki, Risa vs Wang, Qiang

(WC) Hesse, Amandine vs Vikhlyantseva, Natalia

(WC) Cornet, Alizé vs (8) Peng, Shuai

(4) Suárez Navarro, Carla vs Osaka, Naomi

Mchale, Christina vs Petkovic, Andrea

(Q) Brengle, Madison vs Parmentier, Pauline

Duan, Ying-Ying vs (6/WC) Stosur, Samantha

(9) Puig, Monica vs (Q) Boserup, Julia

Golubic, Viktorija vs Pliskova, Kristyna

(Q) Lapko, Vera vs Linette, Magda

Brady, Jennifer vs (5) Garcia, Caroline

(7) Gavrilova, Daria vs Chirico, Louisa

Minella, Mandy vs (Q) Kulichkova, Elizaveta

(LL) Buyukakcay, Cagla vs (Q) Barty, Ashleigh

(Q) Giorgi, Camila vs (2/WC) Vesnina, Elena

WTA Strasbourg International | Terra | $250.000 – TD Quali

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Camila Giorgi vs [10] Myrtille Georges



WTA Strasbourg Camila Giorgi [4] Camila Giorgi [4] 6 6 Myrtille Georges [10] Myrtille Georges [10] 2 2 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Georges 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 5-2 → 6-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 M. Georges 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Giorgi 0-15 15-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Georges 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 3-1 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 M. Georges 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Georges 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Georges 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Georges 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Georges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1 Aces 08 Double Faults 558% 1st Serve % 55%27/36 (75%) 1st Serve Points Won 9/23 (39%)9/26 (35%) 2nd Serve Points Won 6/19 (32%)6/8 (75%) Break Points Saved 2/8 (25%)8 Service Games Played 814/23 (61%) 1st Return Points Won 9/36 (25%)13/19 (68%) 2nd Return Points Won 17/26 (65%)6/8 (75%) Break Points Won 2/8 (25%)8 Return Games Played 836/62 (58%) Total Service Points Won 15/42 (36%)27/42 (64%) Total Return Points Won 26/62 (42%)63/104 (61%) Total Points Won 41/104 (39%)

98 Ranking 208

25 Age 26

Macerata, Italy Birthplace Granville, France

France Residence Osny, France

5′ 6″ (1.68 m) Height 5?7? (1.74 m)

119 lbs. (54 kg) Weight 139 lbs. (63 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro (2011)

9/7 Year to Date Win/Loss 11/10

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 0

$2,160,326 Career Prize Money $279,432

2. [2] Ashleigh Barty vs [9] Virginie Razzano (non prima ore: 12:30)



WTA Strasbourg Ashleigh Barty [2] Ashleigh Barty [2] 4 6 6 Virginie Razzano [9] Virginie Razzano [9] 6 4 2 Vincitore: A. BARTY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 V. Razzano 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 V. Razzano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 3-1 → 4-1 A. Barty 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 V. Razzano 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Barty 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 V. Razzano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 6-4 V. Razzano 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Barty 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 V. Razzano 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-4 → 3-4 A. Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 V. Razzano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 V. Razzano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Barty 15-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 V. Razzano 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Barty 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 V. Razzano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Barty 15-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 V. Razzano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 A. Barty 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-3 → 2-4 V. Razzano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Barty 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Razzano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 V. Razzano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Cagla Buyukakcay vs [8] Elizaveta Kulichkova



WTA Strasbourg Cagla Buyukakcay [6] Cagla Buyukakcay [6] 5 2 Elizaveta Kulichkova [8] Elizaveta Kulichkova [8] 7 6 Vincitore: E. KULICHKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Buyukakcay 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 E. Kulichkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 C. Buyukakcay 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-3 → 2-4 E. Kulichkova 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Buyukakcay 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 E. Kulichkova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 C. Buyukakcay 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Kulichkova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Buyukakcay 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-6 → 5-7 E. Kulichkova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Buyukakcay 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 5-4 → 5-5 E. Kulichkova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 C. Buyukakcay 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 E. Kulichkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Buyukakcay 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 E. Kulichkova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 C. Buyukakcay 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Kulichkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Buyukakcay 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Kulichkova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0

2. [1] Madison Brengle vs [7] Kai-Lin Zhang (non prima ore: 12:30)



WTA Strasbourg Madison Brengle [1] Madison Brengle [1] 6 6 Kai-Lin Zhang [7] Kai-Lin Zhang [7] 3 1 Vincitore: M. BRENGLE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 K. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 M. Brengle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 K. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 M. Brengle 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 K. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 2-0 K. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 K. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Zhang 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 4-2 M. Brengle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 K. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Brengle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Elitsa Kostova vs Vera Lapko



WTA Strasbourg Elitsa Kostova [5] Elitsa Kostova [5] 3 4 Vera Lapko Vera Lapko 6 6 Vincitore: V. LAPKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Lapko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 E. Kostova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 4-4 → 4-5 V. Lapko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Kostova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 V. Lapko 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 E. Kostova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 V. Lapko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Kostova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 V. Lapko 15-0 15-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Kostova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Lapko 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 E. Kostova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 V. Lapko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Kostova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 V. Lapko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Kostova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Lapko 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 E. Kostova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Lapko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [3] Julia Boserup vs [11] Katarzyna Piter (non prima ore: 12:30)