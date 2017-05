58° Trofeo Bonfiglio : Tatiana Pieri ad un passo dal Main Draw. Ecco le wild card

Campi pronti, giocatori in arrivo alla spicciolata, ragazzi e ragazze in fila per porre la propria firma entro la deadline stabilita dall’ITF ed entrare nel tabellone di qualificazione del 58° Trofeo Bonfiglio.

Il via ufficiale, quello che vedrà le prime palle volare sopra la terra rossa di via Arimondi, è per sabato mattina. L’ora precisa la deciderà anche il meteo, oltre al supervisor della federazione internazionale. Su Milano sono previste precipitazioni notturne, tra venerdì e sabato, anche abbastanza copiose ma i campi del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa sono famosi anche per la velocità con cui si riprendono dagli acquazzoni e dalle piogge. Sabato dunque è tempo di qualificazioni, due tabelloni (maschile e femminile) da 64 ciascuno, con rispettivi 8 pass da strappare per i main draw in partenza lunedì 22 maggio. Le qualificazioni quest’anno avranno anche il compito di rimpolpare il più possibile la presenza azzurra nei tabelloni principali, al momento ridotta alle wild card (assegnate dal settore tecnico della Fit e dal club organizzatore) e alla speranza di ingresso diretto di Tatiana Pieri nel torneo in rosa. La toscana, sorella di Jessica (semifinalista al Bonfiglio nel 2015) è soltanto di un posto fuori dalla lista delle prime 46 ammesse di diritto. Cinque posti più indietro c’è la bionda palermitana Federica Bilardo, che usufruirà comunque di una wild card. Così come la sondriese Federica Rossi, la marchigiana Elisabetta Cocciaretto e le due trentine Monica Cappelletti e Melania Delai. Tutte invitate dalla Federtennis. Dal club invece wild card per le due atlete di casa, l’azzurra Chiara Scremin e la svizzera Katerina Tsygourova. Inoltre, se Tatiana Pieri dovesse entrare in tabellone, l’invito che le spetterebbe finirebbe nel borsone della romana Martina Biagianti.

Per quanto riguarda il torneo maschile invece, wild card e riflettori puntati sul toscano Lorenzo Musetti, 15 anni, uno dei più precoci azzurri a vincere un titolo nel circuito Under 18 nonché recente finalista a Salsomaggiore. Ma anche su Francesco Forti, recente vincitore del torneo di Grado 2 Itf “Città di Firenze”. Jannick Sinner, altoatesino nel giro del Riccardo Piatti Tennis Team, e Mattia Frinzi completano il quadro degli invitati dal settore tecnico Fit, mentre Alberto Fossati, Federico Lucini, Mack Mandlick e Guido Marson sfrutteranno la wild card concessa dal Tc Milano A. Bonacossa. Non ci sarà invece Federico Arnaboldi, canturino vincitore del Torneo Avvenire 2016, ancora alle prese con un guaio muscolare agli addominali che lo ha costretto a saltare tutta la stagione sulla terra rossa europea. Tra i big internazionali tutti confermati i nomi dei protagonisti, senza nessuna defezione tra i più alti in classifica. Tre Top 10 mondiali in campo femminile (9 giocatrici tra le Top 20) e quattro nel tabellone maschile (11 tra i Top 20). Semifinali e finali dell’unico evento di Grado A in Italia (9 in tutto il mondo, compresi i 4 Slam junior) si giocheranno sabato 27 e domenica 28 maggio e verranno trasmesse in chiaro e in HD su SuperTennis Tv.

COME ARRIVARE AL BONACOSSA

Con i mezzi: tram 1, 14, 19 e 33 (fermata Piazza Firenze) oppure autobus 43, 48, 57, 69, 78, 90, 91, 163. In metropolitana, con la linea M5 (la lilla), fermate Portello o Domodossola (10 minuti a piedi).

In auto: dalla rete delle tangenziali milanesi prendere l’uscita Certosa, seguire per il centro e imboccare la circonvallazione su Viale Monte Ceneri (cavalcavia della Ghisolfa). Il club è in via Arimondi, 15.

GLI HASHTAG UFFICIALI – Anche quest’anno, e sempre di più, la manifestazione avrà copertura sui social network attraverso i canali e gli account ufficiali di Facebook e Instagram del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa e dell’Ufficio Stampa della manifestazione (Ufficio Stampa Tennis). Hashtag ufficiali per l’edizione del 2017 saranno #TrofeoBonfiglio #58Bonfiglio.