Combined Roma: I risultati dei Quarti di Finale. Dominic Thiem elimina Rafael Nadal. Isner a sorpresa in semifinale. Bene Zverev e Halep (Video)

Rafael Nadal è stato sconfitto nei quarti di finale.

Il campione di Manacor, apparso decisamente stanco, è stato sconfitto nei quarti di finale da Dominic Thiem con il risultato di 63 64.

Thiem è stato impressionante. Nel primo set con potenza e profondità e anche qualche errore gratuito, ha conquistato il parziale per 6 a 3, fermando la rimonta di Nadal che dall’1 a 5 ha anche avuto una palla del 4 a 5.

Nel secondo set sul 3 pari Thiem fa una controsmorzata, Nadal cerca il recupero lungo ma Thiem ci arriva e lo passa con un rovescio diagonale. Pubblico in visibilio che gli tributa un lungo applauso. Palla break per l’austriaco, che sul punto successivo gioca uno sventaglio di dritto incredibilmente potente che costringe Rafa ad accorciare: l’austriaco così può chiudere con il dritto diagonale.

Sul 4 a 3 Thiem compie doppio fallo sul 15-30 e regala a Nadal due palle break. Sulla prima un suo buon rovescio diagonale costringe Nadal all’errore, sulla reconda il servizio fa la maggior parte del lavoro ed il dritto a sventaglio chiude il punto. Nadal ottiene un’altra palla break con un dritto lungolinea in contropiede. Thiem l’annulla col servizio, forzando l’errore in risposta dell’avversario. Ancora il servizio procura a Thiem una palla game. Nel punto successivo Thiem martella il rovescio di Nadal finché questo non sbaglia. Importante game vinto, punteggio 5-3.

Sul 3 a 5 lo spagnolo serve per rimanere nel match. Avanti 30-15, un rovescio potente di Thiem lo costringe alla stecca di dritto. Sul 30-30 Nadal spedisce lungo un rovescio. Al matchpoint Nadal spedisce largo un dritto a sventaglio. Roma ha il suo nuovo Re della Terra, ed è Dominic Thiem! 6-3 6-4 su Rafael Nadal.

Elina Svitolina alla sua prima semifinale a Roma! Batte la numero 3 del mondo Karolina Pliskova rimontando un break nel secondo set col punteggio di 6-2 7-6(9) annullando tre set point! Affronterà Muguruza o Venus Williams in semifinale.

6-3 6-3, Kiki Bertens è alla sua prima semifinale nel torneo di Roma, batte Daria Gavrilova, proveniente dalle qualificazioni. Al prossimo turno giocherà con Simona Halep.

La stella NextGen Alexander Zverev batte il massimo esponente di quella generazione che non è riuscita a spodestare i Fab 4, Milos Raonic, col punteggio di 7-6(4) 6-1. Zverev è alla prima semifinale in un Masters 1000 e se la vedrà con John Isner.

John Isner è il primo semifinalista degli Internazionali BNL d’Italia! Batte Marin Cilic vincendo due tiebreak 7-6(3) 2-6 7-6(2) in 2 ore e 37 minuti, giusto un minuto in meno del match più lungo del torneo, il secondo turno tra Carreno-Busta e Bautista-Agut. Ora Isner aspetta A. Zverev.

Troppo forte questa Simona Halep per Anett Kontaveit. L’estone ha annullato due match point nel game finale ma la personalità della romena è stata troppo forte, ha chiuso il match 6-2 6-4. In semifinale Bertens o Gavrilova.

