Combined Roma: Il programma di Venerdì 19 Maggio

CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Anett Kontaveit vs [6] Simona Halep

2. [16] Alexander Zverev vs [5] Milos Raonic (non prima ore: 14:00)

3. [8] Dominic Thiem OR Sam Querrey vs [13] Jack Sock OR [4] Rafael Nadal (non prima ore: 16:00)

4. [9] Venus Williams vs [3] Garbiñe Muguruza (non prima ore: 19:30)

5. [7] Kei Nishikori OR Juan Martin del Potro vs [2] Novak Djokovic (non prima ore: 21:00)

NEXT GEN ARENA – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. John Isner vs [6] Marin Cilic

2. [15] Kiki Bertens vs [Q] Daria Gavrilova (non prima ore: 14:30)

3. [8] Elina Svitolina OR [Q] Mona Barthel vs Timea Bacsinszky OR [2] Karolina Pliskova (non prima ore: 16:30)

4. Rohan Bopanna / Pablo Cuevas vs [4] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut

PIETRANGELI – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Henri Kontinen / John Peers vs [5] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

2. [6] Abigail Spears / Katarina Srebotnik vs [2] Yung-Jan Chan / Martina Hingis

3. [6] Raven Klaasen / Rajeev Ram vs [2] Bob Bryan / Mike Bryan

4. John Isner / Jack Sock vs [8] Ivan Dodig / Marcel Granollers

COURT 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Timea Babos / Andrea Hlavackova vs Kateryna Bondarenko / Katerina Siniakova

2. [O] Johanna Konta / Laura Siegemund OR [WC] Sara Errani / Martina Trevisan vs [3] Sania Mirza / Yaroslava Shvedova

3. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina OR Darija Jurak / Anastasia Rodionova vs [G] Barbora Krejcikova / Saisai Zheng