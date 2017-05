Video del Giorno: Fabio Fognini se la prende con Lahyani

Non è stata una bella giornata per Fabio Fognini che ha perso questo pomeriggio agli ottavi di finale del torneo di Roma da Alexander Zverev.

Il ligure ha litigato con il giudice di sedia per una prima di servizio giudicata buona dall’arbitro.

“Sei un quaqquaraqqua”. “Pagliaccio”, Fabio se la prende con l’arbitro Lahyani per un overrule su una prima di servizio di Zverev, che effettivamente, va detto, era anche buona.

Alla fine della partita alla stretta di mano Fabio ha detto all’arbitro: “Hai un Fottuto atteggiamento per lo Show”.

Su Lahyani Fabio ha dichiarato: “Ha fatto una ca…ta, ha chiamato buona una palla di Zverev che era fuori. Peccato pure perché sul 5-3 per lui ero 40-15. Mi sarebbe piaciuto andare 4-5, avrei giocato col vento a favore. Dopo non avermi lasciato niente nel primo set, nel secondo qualcosa mi stava concedendo. C’è amarezza, ma sono felice perché sto giocando bene”.