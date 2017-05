Timea Bacsinszky scatenata: “Ci sono delle giocatrici che ogni tanto sono sui campi principali, ma non hanno il ranking per esserci ma ci sono, perchè?… perchè hanno il culo” e poi sulla Schiavone “L’unica cosa che qui mi ha fatto male al cuore e l’assenza di Francesca”

Dal sito degli Internazionali d’Italia apprendiamo di alcune interessanti dichiarazioni di Timea Bacsinszky.

Dichiara la svizzera: “Ci sono delle giocatrici che ogni tanto sono sui campi principali, ma non hanno il ranking per esserci ma ci sono, perchè? perchè hanno il culo”.

“Mi disturba solo qualche volta che per essere su un campo piuttosto che su un altro c’entra tanto anche la bellezza. Io lo so, non sono quella che sarà su Vogue… perché io sono una giocatrice di tennis, lascio fare altro alle altre, sennò sceglievo di fare un’altra cosa.

L’allenamento sarà sempre la mia priorità, perché io non mi sento mai così felice come quando mi sento forte in campo, comincio un torneo e posso vincere le partite. Questa emozione che lo sport ti dà… quello che anche tante persone coi soldi vogliono comprare… questo non si compra, veramente. E a me piacciono troppo queste sensazioni. Lavori tutta la vita per provare queste emozioni e a me fare delle foto non darà mai la stessa soddisfazione.”

Poi parla di Francesca Schiavone: “L’unica cosa che qui mi ha fatto male al cuore e l’assenza di Francesca.

Una tennista che ha avuto una carriera straordinaria e non riceve una wild card per il suo ultimo anno nel torneo di casa.

La conosco, non bene come le altre italiane, ma ho un buon rapporto con Francesca.

Ok, forse ci sono altre questioni con la Federazione che non sono a conoscenza, però è il suo ultimo anno nel circuito….

Ok è stata data alla Sharapova, forse venderà più biglietti, ok è vero, ma non si dovrebbe pensare così per i tifosi italiani.

Forse era meglio darla a Maria per le qualificazioni, ma non prendere il posto dell’Italiana che ha vinto il primo Slam per l’Italia e ha dato così tanto allo sport”.