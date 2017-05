Aljaz Bedene non alimenta la polemica con Daniel Evans

E’ stato con fare diplomatico, che Aljaz Bedene ha reagito alle dichiarazioni d’accusa che il connazionale Dan Evans gli aveva rivolto, rispetto alla questione della vera nazionaità d’appartenenza. Poco tempo fa, Evans aveva infatti detto che Bedene non avrebbe dovuto giocare la Coppa Davis con il Regno Unito ma con la Slovenia, avendo disputato alcuni incontri con la nazionale slava prima di formalizzare la decisione definitiva circa quali colori difendere.

Contattato da The Times in merito alla vicenda, Bedene ha commentato: “A dire la verità, non ho parlato con lui. Se lo vedessi, ci parlerei. Non ho nulla contro di lui. Anzi, penso sia divertente. Il tennis ha bisogno di più persone come lui. E’ onesto e dice quello che pensa”. La terza migliore racchetta del Regno Unito, comunque, ha poi precisato di essere al momento concentrato su altro. “Non penso a questa cosa. Voglio soltanto concentrarmi sul mio tennis, cosa che sto dimostrando in campo. Adesso, sono più felice”, ha detto.

Edoardo Gamacchio