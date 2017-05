La Lucic Baroni contro Maria Sharapova: “Forse dovrebbero dare una wild card anche a Lance Armstrong?”. La Mladenovic “Finalmente abbiamo un presidente con un grande carattere.”

Non si fermano le critiche di alcune tenniste su Maria Sharapova.

Mirjana Lucic Baroni sulla domanda sulle wild card a Maria ha dichiarato: “Sono stanca di rispondere sempre a queste domande. Può rispondere da sola. Ogni giocatrice che non è dopata è contro di lei. Non è sorprendente. So come funziona il mondo reale e questo è il modo in cui funziona. I soldi parlano da soli. Forse dovrebbero dare una wild card anche a Lance Armstrong? Ha vinto il Tour de France alcune volte. C’è differenza?”

Kristina Mladenovic commenta positivamente la wild card “mancata” al Roland Garros: “Finalmente abbiamo un presidente con un grande carattere.”