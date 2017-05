Dal Foro Italico: Fabio Fognini “Ora voglio godermi questa serata meravigliosa e pensare solo alla prossima partita. Ma, ribadisco, se squilla il telefono parto”

Fabio Fognini : ”Sono contento perché finalmente sono riuscito a far conoscere a questo pubblico fantastico il vero Fognini. Questa è una vittoria con dedica speciale e speriamo che mi lasci giocare tranquillo ….. Ora però mi voglio godere questa vittoria che dedico a loro. Sento che sto facendo le cose giuste, in allenamento con Franco Davin e in partita. Sono sulla strada giusta”.

”Sapevo che potevo fargli male. Alle Olimpiadi avevo giocato un buon match: 3-1 al terzo e palla del 4-1 ma avevo finito per perdere.

Stavolta sono stato continuo e concreto per tutta la partita. Anche sul 5-4 0-30, dopo che ero stato avanti 5-1, sono riuscito a rimanere calmo: del resto non sei numero uno del mondo per caso. E non è mai facile batterlo anche se non sta attraversando un gran momento.

Quando ho sentito la tensione scivolare via? Quando ho vinto la partita. Fisicamente sto molto bene. Ho perso peso dall’inizio dell’anno: sono sotto gli 80 chili, in pratica quasi il mio peso forma. Inutile dire che quando testa, fisico e tennis funzionano è tutto fantastico. Ora voglio godermi questa serata meravigliosa e pensare solo alla prossima partita. Ma, ribadisco, se squilla il telefono parto”.

“Diciamo che questa vittoria è nella top-3 insieme all’altro successo sempre contro Murray in Davis a Napoli e la vittoria contro Nadal nel terzo turno degli Us OPEN, Quella credo proprio che non la dimenticherò mai. E probabilmente neanche Rafa”.

“Qui non avevo mai trovato il feeling giusto. Nella mia carriera per i motivi che ben sapete non ho ottenuto i risultati che avrei potuto raggiungere. So quali sono i miei limiti ma cerco di migliorarmi un po’ ogni giorno. Conosco il mio limite dal punto di vista mentale ma la ‘capoccia’ col tempo migliora e poi adesso che diventerò padre non giocherò più solo per me stesso ma anche per qualcuno di davvero speciale”.