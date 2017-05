Dal Foro Italico: Andy Murray “Fabio giocava con grande anticipo, spingendo la palla vicino alle linee e comandando gli scambi

Andy Murray : “Il mio avversario ha cominciato il match in modo molto convincente e io non sono riuscito a fare abbastanza per contrastarlo.

Ci sono tante cose che avrei potuto fare meglio, in particolare non sono riuscito a sfruttare le occasioni che mi ero procurato nel secondo set. Lui giocava con grande anticipo, spingendo la palla vicino alle linee e comandando gli scambi. Non sto giocando il mio miglior tennis, certo, ma non credo che dipenda dall’aver raggiunto la prima posizione nel ranking.”

“A Monte-Carlo e Barcellona mi ero sentito meglio sul campo, invece nelle ultime due settimane in particolare come spostamenti non sono al top e questo sulla terra può rappresentare un handicap, specie con un giocatore di talento come Fabio, capace di variazioni di ritmo e di efficaci smorzate.

Domani mattina tornerò a casa, mi allenerò duro per qualche giorno e poi lunedì o martedì mi sposterò a Parigi, facendo tutto il possibile per preparare nel migliore dei modi il secondo Slam della stagione”.