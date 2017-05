Combined Roma: Il programma di Mercoledì 17 Maggio

CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Kei Nishikori vs David Ferrer

2. [Q] Nicolas Almagro vs [4] Rafael Nadal

3. [1] Angelique Kerber vs [Q] Anett Kontaveit

4. [3] Stan Wawrinka vs Benoit Paire (non prima ore: 19:30)

5. [Q] Jelena Ostapenko vs [3] Garbiñe Muguruza (non prima ore: 21:00)

NEXT GEN ARENA – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Elina Svitolina vs Alizé Cornet

2. Kyle Edmund vs Juan Martin del Potro (non prima ore: 12:00)

3. Lesia Tsurenko vs [9] Venus Williams

4. [8] Dominic Thiem vs Pablo Cuevas

5. [Q] Jan-Lennard Struff vs Sam Querrey (non prima ore: 19:00)

PIETRANGELI – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Laura Siegemund vs [6] Simona Halep

2. Lauren Davis vs [2] Karolina Pliskova

3. Viktor Troicki vs [16] Alexander Zverev

4. [PR] Tommy Haas vs [5] Milos Raonic

5. [4] Dominika Cibulkova vs Ekaterina Makarova (non prima ore: 17:00)

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Catherine Bellis vs [15] Kiki Bertens

2. [Q] Daria Gavrilova vs Caroline Garcia

3. [13] Jack Sock vs Jiri Vesely

4. [15] Pablo Carreno Busta vs Roberto Bautista Agut

5. [3] Jamie Murray / Bruno Soares vs John Isner / Jack Sock

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Mona Barthel vs [Q] Qiang Wang

2. Julia Goerges vs Jelena Jankovic (non prima ore: 13:00)

3. [14] Barbora Strycova vs Timea Bacsinszky

4. [WC] Federico Gaio / Stefano Napolitano OR Nikola Mektic / Albert Ramos-Vinolas vs [8] Ivan Dodig / Marcel Granollers

5. [4] Timea Babos / Andrea Hlavackova vs Lara Arruabarrena / Arantxa Parra Santonja

COURT 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Sara Errani / Martina Trevisan vs Christina Mchale / Monica Niculescu

2. [12] Anastasia Pavlyuchenkova vs Anastasija Sevastova

3. Joao Sousa / Fernando Verdasco vs Daniel Nestor / Edouard Roger-Vasselin

4. Nao Hibino / Alicja Rosolska vs [2] Yung-Jan Chan / Martina Hingis

COURT 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Oliver Marach / Mate Pavic vs [Alt] Treat Huey / Michael Venus

2. Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic vs Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke

3. Darija Jurak / Anastasia Rodionova vs Kiki Bertens / Julia Goerges

COURT 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Kateryna Bondarenko / Katerina Siniakova vs [7] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu

2. [Alt] Olga Savchuk / Elina Svitolina vs [3] Sania Mirza / Yaroslava Shvedova