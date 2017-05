Nex Gen Atp Finals – Milano : Sono ufficiali tutte le novità. Set al meglio dei 4 game

L’ATP ha annunciato una serie di modifiche regolamentari e di novità che verranno sperimentate alle Next Gen ATP Finals in programma a Milano dal 7 all’11 novembre.

Le novità regolamentari – volte a dare un ritmo più veloce allo spettacolo tennistico rendendolo più coinvolgente, all’avanguardia e più appetibile per le televisioni – sono state pensate con l’idea di attirare sempre più appassionati tra i giovani, conservando allo stesso tempo il pubblico vicino alla tradizione del tennis. I cambiamenti regolamentari che verranno testati a Milano saranno:

– Un formato più breve: con set al meglio dei 4 game (ed eventuale tie-break sul 3-3), partite al meglio dei 5 set e senza vantaggi.

Il set più breve è stato pensato per aumentare il numero di momenti-chiave nel corso degli incontri. Allo stesso tempo, le partite al meglio dei 5 set consentiranno di mantenere inalterato il numero di game necessari per vincere gli incontri (12) rispetto al formato tradizionale. In caso di parità nel game, non si giocheranno i vantaggi. Sul 40-40 starà al giocatore alla risposta decidere da quale lato rispondere nel punto che assegnerà il game.

– Riscaldamento più breve

Gli incontri inizieranno precisamente 5 minuti dopo l’ingresso in campo del secondo giocatore. Questo ridurrà i tempi di attesa prima dell’inizio degli incontri e tra un match e l’altro

– Shot Clock

Il tempo trascorso tra un punto e l’altro verrà calcolato con un orologio a bordo campo. In questo modo sarà più facile verificare il rispetto da parte dei tennisti della regola dei 25 secondi tra un punto e l’altro, ma anche la durata delle pause tra un set e il successivo, dei time-out medici e il rispetto dei 5 minuti tra l’ingresso in campo e l’inizio della partita.

– No-Let Rule

La regola del no-let si applicherà a tutti i servizi, il che aggiungerà un elemento di imprevedibilità all’inizio di ogni punto.

La regola contribuirà anche a eliminare la discrezionalità del giudice di sedia in merito alle chiamate sul let. In questo modo, inoltre, l’incidenza del nastro sul servizio verrà equiparata a quella negli altri momenti del gioco.

– Time-out medico

Ogni giocatore potrà richiedere al massimo un time out medico per partita

– Coaching

Giocatori e allenatori potranno comunicare in alcuni momenti dei match (da determinare), il che fornirà un ulteriore motivo di interesse durante la copertura televisiva delle partite. I coach non potranno comunque scendere in campo.

Un’altra novità riguarderà la possibilità per il pubblico di muoversi liberamente nell’impianto, anche durante lo svolgimento del gioco e per tutta la durata del torneo. La ‘free movement’ policy’ non riguarderà però il pubblico seduto a ridosso delle due linee di fondocampo. La novità consentirà agli spettatori di muoversi liberamente nello stadio durante gli incontri, contribuendo così a rendere l’atmosfera più rilassata e a permettere al pubblico di accedere agli spalti in qualsiasi momento delle partite.