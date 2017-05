Combined Roma: I risultati Live della terza giornata con il Live dettagliato

Combined Roma – News

Combined Roma – 1°-2° Turno

CENTER COURT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [10] Madison Keys vs [Q] Daria Gavrilova



1. [10] Madison Keys vs [Q] Daria Gavrilova

2. [9] David Goffin vs Fernando Verdasco



3. [Q] Aljaz Bedene vs [2] Novak Djokovic



4. [WC] Maria Sharapova vs [16] Mirjana Lucic-Baroni (non prima ore: 19:30)



5. [1] Andy Murray vs Fabio Fognini (non prima ore: 21:00)



NEXT GEN ARENA – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Adrian Mannarino vs Pablo Cuevas



1. [Q] Adrian Mannarino vs Pablo Cuevas

2. [Q] Kevin Anderson vs [16] Alexander Zverev



3. [13] Kristina Mladenovic vs Julia Goerges



4. Katerina Siniakova vs [7] Svetlana Kuznetsova



5. Ryan Harrison vs [6] Marin Cilic (non prima ore: 19:00)



PIETRANGELI – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Johanna Konta vs Yulia Putintseva



1. [5] Johanna Konta vs Yulia Putintseva

2. Ekaterina Makarova vs Roberta Vinci



3. David Ferrer vs Feliciano Lopez



4. Nick Kyrgios vs Roberto Bautista Agut



5. [WC] Federico Gaio / Stefano Napolitano vs Nikola Mektic / Albert Ramos-Vinolas



COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Andrea Petkovic vs [Q] Anett Kontaveit



1. [Q] Andrea Petkovic vs [Q] Anett Kontaveit

2. Monica Niculescu vs [15] Kiki Bertens



3. [LL] Ernesto Escobedo vs [PR] Tommy Haas



4. [12] Tomas Berdych vs [Q] Carlos Berlocq



COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [13] Jack Sock vs Diego Schwartzman



1. [13] Jack Sock vs Diego Schwartzman

2. Nicolas Mahut vs Benoit Paire



3. Lauren Davis vs Carla Suárez Navarro



4. Timea Bacsinszky vs Timea Babos



COURT 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Anastasija Sevastova vs Irina-Camelia Begu



1. Anastasija Sevastova vs Irina-Camelia Begu

2. Misaki Doi vs [Q] Catherine Bellis



3. [15] Pablo Carreno Busta vs Gilles Simon



4. Florian Mayer vs John Isner



COURT 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Shuko Aoyama / Chen Liang vs [Alt] Olga Savchuk / Elina Svitolina



1. Shuko Aoyama / Chen Liang vs [Alt] Olga Savchuk / Elina Svitolina

2. [Q] Jelena Ostapenko vs Shelby Rogers



3. [WC] Simone Bolelli / Andreas Seppi vs Rohan Bopanna / Pablo Cuevas



4. Juan Martin del Potro / Marcin Matkowski vs Brian Baker / Nicholas Monroe



COURT 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [G] Barbora Krejcikova / Saisai Zheng vs [5/G] Karolina Pliskova / Barbora Strycova



1. [G] Barbora Krejcikova / Saisai Zheng vs [5/G] Karolina Pliskova / Barbora Strycova

2. [O] Samantha Stosur / Shuai Zhang vs Eri Hozumi / Miyu Kato (non prima ore: 13:00)



3. [WC] Jelena Jankovic / Andrea Petkovic vs [WC] Deborah Chiesa / Stefania Rubini



4. [O] Daria Gavrilova / Anastasia Pavlyuchenkova vs Lara Arruabarrena / Arantxa Parra Santonja



