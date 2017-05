WTA Roma: Lunedì da dimenticare per i colori italiani. Out anche Sara Errani

Sara Errani si ferma all’esordio nel torneo WTA Premier Five di Roma ($3.076.495, terra).

L’azzurra si è arresa a Alize Cornet, classe 1990 e n.42 del mondo, con il risultato di 63 64 in 1 ora e 54 minuti di partita.

Nel primo set Sarita sotto per 0 a 4, nel quinto gioco toglieva il servizio alla transapina dopo un game molto combattuto.

Sul 5 a 3 la francese serviva per il set e dopo aver piazzato un ace sulla palla set e tenuto il turno di battuta a 15, conquistava la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set la Cornet avanti per 3 a 1, subiva il controbreak nel sesto game.

Sul 3 pari nuovo break della transalpina, che nel gioco successivo sul 4 a 3, teneva il turno di battuta dopo aver annullato quattro palle break.

Sul 3 a 5 l’azzurra annullava una palla match (errore di diritto della Cornet) e in qualche modo teneva il servizio.

Nel game successivo sul 5 a 4 la francese teneva a 15 il turno di battuta e con un servizio vincente sulla palla match chiudeva la contesa per 6 a 4.

La partita punto per punto



WTA Rome Alizé Cornet Alizé Cornet 6 6 Sara Errani Sara Errani 3 4 Vincitore: A. CORNET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 3-3 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Cornet 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Cornet 15-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 S. Errani 15-0 15-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-0 → 4-1 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A. Cornet – S. Errani

01:53:28

1 Aces 0

10 Double Faults 0

61% 1st Serve % 81%

40/57 (70%) 1st Serve Points Won 21/47 (45%)

12/36 (33%) 2nd Serve Points Won 7/11 (64%)

13/16 (81%) Break Points Saved 4/9 (44%)

10 Service Games Played 9

26/47 (55%) 1st Return Points Won 17/57 (30%)

4/11 (36%) 2nd Return Points Won 24/36 (67%)

5/9 (56%) Break Points Won 3/16 (19%)

9 Return Games Played 10

52/93 (56%) Total Service Points Won 28/58 (48%)

30/58 (52%) Total Return Points Won 41/93 (44%)

82/151 (54%) Total Points Won 69/151 (46%)

42 Ranking 90

27 Age 30

Nice, France Birthplace Bologna, Italy

Nice, France Residence Bologna, Italy

5′ 8″ (1.73 m) Height 5′ 4 1/2″ (1.64 m)

139 lbs. (63 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2006) Turned Pro Pro (2002)

8/8 Year to Date Win/Loss 10/11

0 Year to Date Titles 0

5 Career Titles 9

$5,263,279 Career Prize Money $12,905,615