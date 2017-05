Dal Foro Italico: Gianluca Mager “sul 4-3 nel secondo set ho cominciato ad accusare crampi, sentendo tirare al polpaccio e al quadricipite, poi dopo il cambio campo ero come paralizzato”

Gianluca Mager : “Ieri sera ho faticato a prendere sonno e già prima dell’inizio ero tesissimo per questa mia prima volta in un tabellone di un ‘1000’, per di più al Foro Italico, in un ambiente fantastico come questo, dove tutti mi hanno incitato fin dalla prima palla.”

Sono abituato a match anche di tre ore, come quello disputato contro Berrettini nelle pre-quali, però sul 4-3 nel secondo set ho cominciato ad accusare crampi, sentendo tirare al polpaccio e al quadricipite, poi dopo il cambio campo ero come paralizzato. E sulla palla per il 5-3 il giudice di linea mi ha chiamato fallo di piede sul servizio kick, dopo che Bedene aveva sbagliato la risposta. Peccato, fossi andato 5-3 non so come sarebbe finita…”.

“Posso essere contento di aver fatto match pari con un avversario in formissima e che in questa stagione ha perso pochissimo. Però un pensiero alla vittoria l’avevo fatto e mi rimane dentro un grosso rammarico, non a caso a fine partita ero in lacrime: per la gente che mi aveva sostenuto sul campo, per i tanti punti che mi avrebbe portato il successo e il sogno di una sfida sul Centrale contro Djokovic sfumata”.