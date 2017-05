Combined Roma: I risultati della secondo giornata con il Live dettagliato

Combined Roma – 1° Turno

CENTER COURT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [12] Tomas Berdych vs Mischa Zverev



Il match deve ancora iniziare

2. Christina Mchale vs [WC] Maria Sharapova



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Nicolas Almagro vs [WC] Andreas Seppi



Il match deve ancora iniziare

4. Juan Martin del Potro vs [10] Grigor Dimitrov (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Yaroslava Shvedova vs [9] Venus Williams (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

NEXT GEN ARENA – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sam Querrey vs [11] Lucas Pouille



1. Sam Querrey vs [11] Lucas Pouille

2. [9] David Goffin vs [LL] Thomaz Bellucci



Il match deve ancora iniziare

3. Caroline Garcia vs [Q] Donna Vekic



Il match deve ancora iniziare

4. Alizé Cornet vs [WC] Sara Errani



Il match deve ancora iniziare

5. Ryan Harrison vs [LL] Jared Donaldson (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

PIETRANGELI – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Barbora Strycova vs Daria Kasatkina



1. [14] Barbora Strycova vs Daria Kasatkina

2. Lucie Safarova vs [16] Mirjana Lucic-Baroni



Il match deve ancora iniziare

3. Viktor Troicki vs [WC] Stefano Napolitano



Il match deve ancora iniziare

4. Joao Sousa vs Kyle Edmund



Il match deve ancora iniziare

5. [12] Anastasia Pavlyuchenkova vs Samantha Stosur



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Jan-Lennard Struff vs Bernard Tomic



1. [Q] Jan-Lennard Struff vs Bernard Tomic

2. Yulia Putintseva vs Monica Puig



Il match deve ancora iniziare

3. Robin Haase vs [Q] Carlos Berlocq



Il match deve ancora iniziare

4. Jelena Jankovic vs Alison Riske



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Laura Siegemund vs Naomi Osaka



1. Laura Siegemund vs Naomi Osaka

2. [WC] Gianluca Mager vs [Q] Aljaz Bedene



Il match deve ancora iniziare

3. Lesia Tsurenko vs [WC] Deborah Chiesa



Il match deve ancora iniziare

4. Florian Mayer vs [Q] Thiago Monteiro



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Qiang Wang vs [11] Elena Vesnina



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Katerina Siniakova vs Shuai Zhang



1. Katerina Siniakova vs Shuai Zhang

2. Nao Hibino / Alicja Rosolska vs [X] Madison Keys / Bethanie Mattek-Sands



Il match deve ancora iniziare

3. Shuai Peng vs [Q] Mona Barthel



Il match deve ancora iniziare

4. Alexander Zverev / Mischa Zverev vs Sam Querrey / Gilles Simon



Il match deve ancora iniziare

COURT 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Abigail Spears / Katarina Srebotnik vs Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez



1. Abigail Spears / Katarina Srebotnik vs Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez

2. Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs John Isner / Jack Sock



Il match deve ancora iniziare

3. [PR] Tommy Haas / Max Mirnyi vs Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi



Il match deve ancora iniziare

4. Hao-Ching Chan / Jelena Ostapenko vs [O] Johanna Konta / Laura Siegemund



Il match deve ancora iniziare