Combined Roma: I risultati della secondo giornata con il Live dettagliato. Forfait Karlovic. Si fa male la Kasatkina

Combined Roma – News

Forfait di Ivo Karlovic: il croato, che avrebbe dovuto affrontare il tedesco Tommy Haas al primo turno, si è ritirato per un problema alla schiena. Al suo posto ripescato come lucky loser lo statunitense Ernesto Escobedo.

In un’ora e 49 minuti di gioco Tomas Berdych, testa di serie numero 12, ha superato l’ostacolo Mischa Zverev. Il ceco ha chiuso in due set: 76 (7) 64.

Al secondo turno nel tabellone maschile anche Jan-Lennard Struff: il tedesco, numero 52 del mondo, ha battuto in rimonta l’australiano Bernard Tomic: 67 (8) 61 64.

Un infortunio ferma Daria Kasatkina: la russa era avanti di un set (64) contro la ceca Barbora Strycova, testa di serie numero 14, ma nel settimo gioco del secondo set ha messo male la caviglia destra procurandosi una distorsione che l’ha costretta al ritiro tra le lacrime.

Prima sorpresa agli Internazionali di Roma: lo statunitense Sam Querrey ha battuto in due set il francese Lucas Pouille 76 (6) 76 (8), numero 11 del mondo e semifinalista qui lo scorso anno.

Combined Roma – 1° Turno

1. [12] Tomas Berdych vs Mischa Zverev



ATP Rome Tomas Berdych [12] Tomas Berdych [12] 7 6 Mischa Zverev Mischa Zverev 6 4 Vincitore: T. BERDYCH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Zverev 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-2 → 3-2 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 M. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Berdych 15-0 30-0 5-5 → 6-5 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 T. Berdych 15-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Christina Mchale vs [WC] Maria Sharapova



WTA Rome Christina Mchale • Christina Mchale 0 4 0 Maria Sharapova Maria Sharapova 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Mchale 0-3 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. Mchale 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 M. Sharapova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Mchale 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 C. Mchale 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 M. Sharapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 C. Mchale 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Mchale 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Sharapova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-A df 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Mchale 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 M. Sharapova 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [Q] Nicolas Almagro vs [WC] Andreas Seppi



Il match deve ancora iniziare

4. Juan Martin del Potro vs [10] Grigor Dimitrov (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Yaroslava Shvedova vs [9] Venus Williams (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

1. Sam Querrey vs [11] Lucas Pouille



ATP Rome Sam Querrey Sam Querrey 7 7 Lucas Pouille [11] Lucas Pouille [11] 6 6 Vincitore: S. QUERREY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 ace 9-8* 6-6 → 7-6 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Pouille 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Querrey 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 4-1 → 4-2 S. Querrey 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-0 → 3-1 S. Querrey 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 0-3* 1-3* df 1*-4 2*-4 ace 3-4* ace 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* ace 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Querrey 15-0 30-0 ace 4-5 → 5-5 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 1-1 → 1-2 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Pouille 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [9] David Goffin vs [LL] Thomaz Bellucci



ATP Rome David Goffin [9] • David Goffin [9] 0 6 6 2 Thomaz Bellucci Thomaz Bellucci 0 7 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Goffin 2-3 T. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 T. Bellucci 15-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 T. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 T. Bellucci 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-3 → 5-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 T. Bellucci 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 D. Goffin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 T. Bellucci 0-15 30-40 0-1 → 1-1 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 T. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 T. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 T. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-2 → 1-2 D. Goffin 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 T. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Caroline Garcia vs [Q] Donna Vekic



Il match deve ancora iniziare

4. Alizé Cornet vs [WC] Sara Errani



Il match deve ancora iniziare

5. Ryan Harrison vs [LL] Jared Donaldson (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

1. [14] Barbora Strycova vs Daria Kasatkina



WTA Rome Barbora Strycova [14] Barbora Strycova [14] 0 4 4 Daria Kasatkina • Daria Kasatkina 0 6 3 Vincitore: B. STRYCOVA per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Kasatkina 4-3 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. Lucie Safarova vs [16] Mirjana Lucic-Baroni



WTA Rome Lucie Safarova Lucie Safarova 5 6 3 Mirjana Lucic-Baroni [16] Mirjana Lucic-Baroni [16] 7 4 6 Vincitore: M. LUCIC-BARONI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Safarova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Safarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 3-2 L. Safarova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Safarova 40-0 5-4 → 6-4 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 L. Safarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 3-4 → 4-4 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 L. Safarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 L. Safarova 15-0 15-15 15-30 30-30 2-1 → 3-1 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 15-30 1-1 → 2-1 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Lucic-Baroni 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Safarova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 5-6 → 5-7 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Safarova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 M. Lucic-Baroni 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 L. Safarova 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 5-2 → 5-3 M. Lucic-Baroni 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 L. Safarova 15-0 30-0 40-15 4-1 → 5-1 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 L. Safarova 15-0 30-0 2-1 → 3-1 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Safarova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

3. Viktor Troicki vs [WC] Stefano Napolitano



ATP Rome Viktor Troicki Viktor Troicki 0 0 Stefano Napolitano • Stefano Napolitano 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Napolitano 0-0

4. Joao Sousa vs Kyle Edmund



Il match deve ancora iniziare

5. [12] Anastasia Pavlyuchenkova vs Samantha Stosur



Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Jan-Lennard Struff vs Bernard Tomic



ATP Rome Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 6 6 Bernard Tomic Bernard Tomic 7 1 4 Vincitore: J. STRUFF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Struff 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Tomic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Tomic 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Struff 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 B. Tomic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Tomic 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Struff 30-0 ace 40-0 ace ace 5-1 → 6-1 B. Tomic 15-0 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 B. Tomic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Struff 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Tomic 15-0 15-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Struff 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* ace 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 ace A-40 ace 5-5 → 5-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 B. Tomic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 B. Tomic 15-0 30-0 30-15 3-3 → 3-4 J. Struff 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Tomic 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Struff 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 B. Tomic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 0-0 → 0-1

2. Yulia Putintseva vs Monica Puig



WTA Rome Yulia Putintseva Yulia Putintseva 6 7 Monica Puig Monica Puig 2 5 Vincitore: Y. PUTINTSEVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Puig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 M. Puig 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 M. Puig 15-0 15-15 df 40-15 5-2 → 5-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Puig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 ace 15-30 3-1 → 4-1 M. Puig 0-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Puig 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Puig 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-2 → 6-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 M. Puig 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Puig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Puig 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-0 → 0-1

3. Robin Haase vs [Q] Carlos Berlocq



ATP Rome Robin Haase Robin Haase 0 0 Carlos Berlocq • Carlos Berlocq 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Berlocq 0-0

4. Jelena Jankovic vs Alison Riske



Il match deve ancora iniziare

1. Laura Siegemund vs Naomi Osaka



WTA Rome Laura Siegemund Laura Siegemund 6 6 Naomi Osaka Naomi Osaka 2 4 Vincitore: L. SIEGEMUND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Siegemund 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-4 → 6-4 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Osaka 15-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 L. Siegemund 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 L. Siegemund 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Siegemund 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-1 → 4-2 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 df 2-1 → 3-1 N. Osaka 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Gianluca Mager vs [Q] Aljaz Bedene



ATP Rome Gianluca Mager • Gianluca Mager 0 7 4 0 Aljaz Bedene Aljaz Bedene 0 6 6 3 Vincitore: A. BEDENE per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Mager 0-3 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Mager 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Bedene 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 G. Mager 0-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Bedene 30-0 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 G. Mager 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Bedene 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 G. Mager 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Bedene 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 G. Mager 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Bedene 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 G. Mager 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Mager 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

3. Lesia Tsurenko vs [WC] Deborah Chiesa



WTA Rome Lesia Tsurenko Lesia Tsurenko 0 0 Deborah Chiesa • Deborah Chiesa 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Chiesa 0-0

4. Florian Mayer vs [Q] Thiago Monteiro



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Qiang Wang vs [11] Elena Vesnina



Il match deve ancora iniziare

1. Katerina Siniakova vs Shuai Zhang



WTA Rome Katerina Siniakova Katerina Siniakova 5 6 7 Shuai Zhang Shuai Zhang 7 3 6 Vincitore: K. SINIAKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Siniakova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 3-1 → 4-1 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 K. Siniakova 15-0 30-0 40-15 2-0 → 3-0 S. Zhang 0-30 0-40 1-0 → 2-0 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Zhang 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 K. Siniakova 0-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Zhang 15-0 15-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Nao Hibino / Alicja Rosolska vs [X] Madison Keys / Bethanie Mattek-Sands



WTA Rome Nao Hibino / Alicja Rosolska Nao Hibino / Alicja Rosolska 6 4 10 Madison Keys / Bethanie Mattek-Sands Madison Keys / Bethanie Mattek-Sands 4 6 5 Vincitori: HIBINO / ROSOLSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 M. Keys / Mattek-Sands 1-0 N. Hibino / Rosolska 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 5-1 6-1 6-2 6-3 7-3 8-4 8-5 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Hibino / Rosolska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 M. Keys / Mattek-Sands 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 N. Hibino / Rosolska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 M. Keys / Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 N. Hibino / Rosolska 0-30 0-40 3-2 → 3-3 M. Keys / Mattek-Sands 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 N. Hibino / Rosolska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 M. Keys / Mattek-Sands 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 N. Hibino / Rosolska 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 M. Keys / Mattek-Sands 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Hibino / Rosolska 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Keys / Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 N. Hibino / Rosolska 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Keys / Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 N. Hibino / Rosolska 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Keys / Mattek-Sands 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 2-2 → 3-2 N. Hibino / Rosolska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Keys / Mattek-Sands 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 N. Hibino / Rosolska 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Keys / Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

3. Shuai Peng vs [Q] Mona Barthel



Il match deve ancora iniziare

4. Alexander Zverev / Mischa Zverev vs Sam Querrey / Gilles Simon



Il match deve ancora iniziare

1. Abigail Spears / Katarina Srebotnik vs Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez



WTA Rome Abigail Spears / Katarina Srebotnik Abigail Spears / Katarina Srebotnik 6 6 Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez 3 4 Vincitori: SPEARS / SREBOTNIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 A. Spears / Srebotnik 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Spears / Srebotnik 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 A. Spears / Srebotnik 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-2 → 2-3 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Spears / Srebotnik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 A. Spears / Srebotnik 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 A. Spears / Srebotnik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 A. Spears / Srebotnik 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 A. Spears / Srebotnik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Spears / Srebotnik 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-0 → 1-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

2. Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs John Isner / Jack Sock



ATP Rome Jean-Julien Rojer / Horia Tecau Jean-Julien Rojer / Horia Tecau 4 6 12 John Isner / Jack Sock John Isner / Jack Sock 6 4 14 Vincitori: ISNER / SOCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-14 J. Isner / Sock 0-1 J. Isner / Sock 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 ace 4-4 5-4 6-4 7-4 ace 7-5 7-6 8-6 8-7 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 11-10 11-11 12-11 12-12 13-12 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Isner / Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Isner / Sock 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Isner / Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 J. Isner / Sock 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Rojer / Tecau 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 3-0 J. Isner / Sock 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 J. Rojer / Tecau 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Isner / Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 3-5 → 4-5 J. Isner / Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Isner / Sock 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Isner / Sock 15-0 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 J. Rojer / Tecau 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 J. Isner / Sock 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [PR] Tommy Haas / Max Mirnyi vs Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi



ATP Rome Tommy Haas / Max Mirnyi • Tommy Haas / Max Mirnyi 0 4 1 Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Haas / Mirnyi 1-3 F. Mergea / Qureshi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Haas / Mirnyi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Mergea / Qureshi 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Haas / Mirnyi 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Mergea / Qureshi 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 T. Haas / Mirnyi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 F. Mergea / Qureshi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Haas / Mirnyi 15-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Mergea / Qureshi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Haas / Mirnyi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 F. Mergea / Qureshi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 T. Haas / Mirnyi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 F. Mergea / Qureshi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 T. Haas / Mirnyi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Hao-Ching Chan / Jelena Ostapenko vs [O] Johanna Konta / Laura Siegemund



Il match deve ancora iniziare