Brian Vahaly fa coming Out

Brian Vahaly, ex n.64 ATP nel 2003 ritiratosi a soli 27 anni nel 2006, è al centro dell’attenzione in questi giorni per aver rivelato, ai microfoni di Sports Illustrated, la sua omosessualità. “Dopo il ritiro ho imparato ad accettare me stesso ed ho conosciuto meglio la mia persona, diventando molto felice. È stato un periodo molto lungo e difficile ma sono contento di essere uscito dalle difficoltà”, ha commentato lo statunitense, il quale è sposato ed ha anche due figli gemelli, di dieci anni, grazie alla maternità surrogata.

Vahaly è il primo giocatore maschio ad essere uscito allo scoperto ed aver ammesso la propria omosessualità. Fra le donne, invece, ricordiamo i casi di Amelie Mauresmo, Lisa Raymond e Martina Navratilova.

Lorenzo Carini