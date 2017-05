Roger Federer ed il dubbio terra. Intanto si conosce come vestirà al Roland Garros

E’ arrivata la notizia di come vestirà Roger Federer al prossimo Roland Garros che inizierà dal 29 maggio.

Il tennista svizzero ha scelto una maglietta e delle scarpe blu chiaro, mentre ha optato per il nero per i pantaloncini e le calze.

Roger però ancora non ha sciolto la riserva e comunicherà presto se giocare o meno a Parigi.

In questi giorni dovrebbe spostarsi dal cemento alla terra battuta per vedere come reagirà il suo fisico che tante noie gli ha dato lo scorso anno nella breve stagione sul rosso.