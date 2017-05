WTA Madrid: Titolo a Simona Halep che vince per la seconda volta consecutiva il torneo spagnolo. Battuta in finale la Mladenovic in tre set

Simona Halep classe 1991, n.5 del mondo

Simona Halep ha vinto questa sera il torneo WTA Premier Mandatory di Madrid (e5.924.318, terra).

La tennista rumena ha sconfitto in finale Kristina Mladenovic con il risultato di 75 67 (5) 62 dopo 2 ore e 45 minuti di partita.

Per la Halep si tratta del 15 esimo successo in carriera, il secondo consecutivo a Madrid.

Primo set: La Halep sotto per 3 a 5, piazzava il controbreak nel decimo gioco, ai vantaggi ma senza annullare set point.

Sul 5 pari la transalpina mancava una palla break e nel game successivo giocava un pessimo game in battuta, commettendo anche un doppio fallo sullo 0-30 e ‘perdendo il turno di servizio a 15, con la transalpina che sulla palla set affossava in rete il rovescio.

7-5 Halep.

Secondo set: Simona avanti per 2 a 0, subiva il controbreak nel terzo game.

Si andava al tiebreak senza che le due giocatrici concedessero più break point sui propri turni di battuta.

Nel tiebreak la transalpina si portava sul 4 a 2, sul 5 a 3 e poi sul 6 a 4.

Kiki sul 6 a 4 commetteva un errore di diritto, ma nel punto successivo piazzava un bel diritto vincente e portava a casa la frazione per 7 punti a 5.

Terzo set: La Halep dopo aver mancato due palle break nel primo gioco, prendeva il sopravvento con la transalpina che accusava dei problemi alla schiena (già dal secondo set).

Simona piazzava così i break nel terzo e al settimo gioco, prima di chiudere set e match per 6 a 2, dopo aver tenuto a 0 l’ultimo game di battuta, con la transalpina che mandava lungo il diritto sul match point.

La partita punto per punto



WTA Madrid Kristina Mladenovic [14] Kristina Mladenovic [14] 5 7 2 Simona Halep [3] Simona Halep [3] 7 6 6 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Halep 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-6 → 5-7 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

K. Mladenovic – S. Halep

02:44:02

1 Aces 1

2 Double Faults 4

57% 1st Serve % 81%

40/62 (65%) 1st Serve Points Won 64/99 (65%)

24/46 (52%) 2nd Serve Points Won 10/23 (43%)

7/13 (54%) Break Points Saved 4/7 (57%)

16 Service Games Played 16

35/99 (35%) 1st Return Points Won 22/62 (35%)

13/23 (57%) 2nd Return Points Won 22/46 (48%)

3/7 (43%) Break Points Won 6/13 (46%)

16 Return Games Played 16

64/108 (59%) Total Service Points Won 74/122 (61%)

48/122 (39%) Total Return Points Won 44/108 (41%)

112/230 (49%) Total Points Won 118/230 (51%)