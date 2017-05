Combined Roma: Il programma di Domenica 14 Maggio

CENTER COURT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Fernando Verdasco vs Donald Young

2. Fabio Fognini vs [WC] Matteo Berrettini

3. John Isner vs [14] Albert Ramos-Vinolas

NEXT GEN ARENA – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [5] Kevin Anderson OR Luca Vanni vs [10] Ernesto Escobedo

2. Florian Mayer vs Philipp Kohlschreiber

3. Jiri Vesely vs Daniel Evans

PIETRANGELI – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Oceane Dodin vs [14] Andrea Petkovic

2. [6] Carlos Berlocq vs [WC] Andrea Arnaboldi

3. [7] Nicolas Almagro OR [WC] Lorenzo Sonego vs Darian King OR [13] Alexandr Dolgopolov

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Jelena Ostapenko vs Ashleigh Barty

2. [1] Daria Gavrilova vs Bethanie Mattek-Sands OR [13] Tsvetana Pironkova (non prima ore: 12:30)

3. [3] Catherine Bellis vs Isabella Shinikova OR [15] Sara Sorribes Tormo

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Mona Barthel vs [9] Varvara Lepchenko

2. Donna Vekic vs [16] Nao Hibino

3. [7] Qiang Wang OR Sorana Cirstea vs [WC] Federica di Sarra OR [12] Risa Ozaki

COURT 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Jan-Lennard Struff vs [11] Denis Istomin

2. [2] Adrian Mannarino vs [8] Jared Donaldson

COURT 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Anett Kontaveit vs Mariana Duque-Mariño

2. [4] Aljaz Bedene OR Lukas Lacko vs Renzo Olivo

3. [3] Thomaz Bellucci OR Damir Dzumhur vs Thiago Monteiro OR [14] Pierre-Hugues Herbert