Torneo Internazionale giovanile Città di Santa Croce: Partono bene i favoriti delle qualificazioni e la rifugiata ucraina Oleksandra “Sashka” Oliynykova

Per il trentanovesimo anno consecutivo la Toscana e Santa Croce sull’Arno spalancano le porte al pianeta del tennis giovanile: si è aperto con il primo turno di qualificazioni il Torneo internazionale under 18 “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini, unico “Grade 1” organizzato in Italia, antipasto del prestigioso Trofeo Bonfiglio.

Nella giornata di debutto in cui i campi in terra rossa del Cerri hanno cominciato a tingersi di tutti i colori del mondo (44 i paesi rappresentati nell’edizione di quest’anno), i riflettori erano puntati su Oleksandra “Sashka” Oliynykova, testa di serie numero 10 del tabellone di qualificazione femminile. Considerata una delle giovanissime più interessanti dell’Ucraina, porta con sé una storia molto particolare e dolorosa: nel 2011 il padre, fervido attivista contro il regime di Yanukovich, viene colpito da un mandato di arresto ed è costretto a fuggire da Kiev in fretta e furia con moglie e figli. L’evento drammatico si trasforma in opportunità, in quanto la famiglia Oliynykov si trasferisce in Croazia, senza conoscere una parola di croato: qui Sashka ottiene lo status di rifugiata e riprende la strada verso il suo sogno, diventare una giocatrice professionista, un obiettivo per niente semplice dopo la confisca di tutti i beni del padre. A Santa Croce la sua avventura è cominciata felicemente (63 63) contro l’empolese Asia Serafini, una delle quattordicenni più forti del panorama italiano.

Per il resto del programma passano al secondo turno delle qualificazioni le prime due teste di serie del torneo maschile, il rumeno Bogdan Pavel (63 61 su Andrea Gola) e l’australiano Chase Ferguson (61 61 su Leonardo Taddia), e la numero 2 del torneo femminile, l’australiana Baijing Lin (61 60 su Camilla Brunello). Salutano la manifestazione al debutto i due “vivaisti” santacrocesi Cristian Banti e Gioele Firenzuoli, fuori per mano dello spagnolo Fernandez Horta e di Francesco Passaro, e gli altri pisani Luca Volpi, Tommaso Nocchi e Francesco Maestrelli.

Domenica 14 Maggio, sui campi del Tc Santa Croce e del Ct Pontedera si disputerà un doppio turno per definire tutti i qualificati ai due main draw, che prenderanno il via da Lunedì prossimo. L’ingresso è libero per tutta la durata della manifestazione.