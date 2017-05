Challenger Seoul: E’ finale per Thomas Fabbiano. L’azzurro è alla nona partita vinta consecutivamente (Video)

Thomas Fabbiano, alla nona partita vinta consecutivamente, approda in finale nel torneo challenger di Seoul.

L’azzurro ha superato in semifinale per 64 61 il belga Ruben Bemelmans, classe 1988 e n.137 ATP.

Domani in finale Thomas sfiderà Soon Woo Kwon, classe 1997 e n.263 ATP.

L’azzurro sarà alla caccia del quinto successo challenger in carriera, il terzo nel 2017.

Challenger Seoul | Cemento | $100.000

SF Bemelmans – Fabbiano (0-0) ore 04:00



CH Seoul Ruben Bemelmans [8] Ruben Bemelmans [8] 4 1 Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 6 6 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Bemelmans 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 R. Bemelmans 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Bemelmans 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 R. Bemelmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-5 → 4-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 R. Bemelmans 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 2-1 → 2-2 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Bemelmans 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4 Aces 23 Double Faults 566% 1st Serve % 45%19/37 (51%) 1st Serve Points Won 19/22 (86%)8/19 (42%) 2nd Serve Points Won 14/27 (52%)1/6 (17%) Break Points Saved 3/4 (75%)9 Service Games Played 83/22 (14%) 1st Return Points Won 18/37 (49%)13/27 (48%) 2nd Return Points Won 11/19 (58%)1/4 (25%) Break Points Won 5/6 (83%)8 Return Games Played 927/56 (48%) Total Service Points Won 33/49 (67%)16/49 (33%) Total Return Points Won 29/56 (52%)43/105 (41%) Total Points Won 62/105 (59%)

Bemelmans – Fabbiano

Jan 14, 1988 Birthday: May 26, 1989

29 years Age: 27 years

Belgium Belgium Country: Italy Italy

137 Current rank: 133

84 (Sep 28, 2015) Highest rank: 98 (Apr 04, 2016)

727 Total matches: 719

$1 107 762 Prize money: $619 381

430 Points: 435

Left-handed Plays: Right-handed