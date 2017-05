Challenger Heilbronn, Samarkanda e Bordeaux: I Tabelloni di Qualificazione. Donati e Marcora in Germania

Challenger Heilbronn CH | Indoor | e64.000

(1) Cervantes, Inigo vs Bye

Otte, Oscar vs Ofner, Sebastian

(WC) Boehler, Dominik vs Smith, John-Patrick

Krajinovic, Filip vs (5) Masur, Daniel

(2) Groth, Sam vs Puetz, Tim

Griekspoor, Tallon vs Nys, Hugo

Lazov, Alexandar vs Bednarek, Tomasz

(WC) Kern, Robin vs (6) Reuter, Yannik

(3) Safranek, Vaclav vs Zampieri, Caio

Bachinger, Matthias vs Wessels, Louis

Stebe, Cedrik-Marcel vs Kekez, Duje

Wu, Di vs (7) Arevalo, Marcelo

(4) Velotti, Agustin vs Ojeda Lara, Ricardo

Koepfer, Dominik vs Marcora, Roberto

Zapata Miralles, Bernabe vs Klahn, Bradley

Fanselow, Sebastian vs (8) Donati, Matteo

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. Sebastian Fanselow vs [8] Matteo Donati

2. Cedrik-Marcel Stebe vs Duje Kekez

3. Matthias Bachinger vs Louis Wessels

4. Filip Krajinovic vs [5] Daniel Masur

5. [2] Sam Groth vs Tim Puetz

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. Bernabe Zapata Miralles vs Bradley Klahn

2. Di Wu vs [7] Marcelo Arevalo

3. [WC] Robin Kern vs [6] Yannik Reuter

4. [WC] Dominik Boehler vs John-Patrick Smith

5. Oscar Otte vs Sebastian Ofner (non prima ore: 17:00)

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [4] Agustin Velotti vs Ricardo Ojeda Lara

2. Dominik Koepfer vs Roberto Marcora

3. [3] Vaclav Safranek vs Caio Zampieri

4. Alexandar Lazov vs Tomasz Bednarek

5. Tallon Griekspoor vs Hugo Nys

Challenger Samarkand CH | Terra | $75.000

(1) Petrovic, Danilo vs Kapas, Andriej

Kalovelonis, Markos vs Luetjen, Jonas

Lobkov, Alexander vs (WC) Abzalov, Sharobiddin

(WC) Lomakin, Grigoriy vs (8) Vardhan, Vishnu

(2) Karatsev, Aslan vs Yang, Tsung-Hua

Vasilyev, Ilya vs Karlovskiy, Evgeny

Podlipnik-Castillo, Hans vs (WC) Shofayziyev, Shonigmatjon

Ivanov, Vladimir vs (7) Safiullin, Roman

(3) Krawietz, Kevin vs (WC) Tsoy, Pavel

Salman, Omar vs (WC) Lukmanov, Azizbek

Marti, Javier vs Kozyukov, Vitaly

Elgin, Mikhail vs (6) Shyla, Yaraslav

(4) Manafov, Vladyslav vs Tyurnev, Evgeny

Betov, Sergey vs Zhurbin, Alexander

(WC) Korobeynikov, Grigoriy vs Molchanov, Denys

Yevseyev, Denis vs (5) Zhyrmont, Dzmitry

Challenger Bordeaux CH | Terra | e106.000

(1) Garin, Christian vs Bye

(WC) Duberville, Olivier vs Hamou, Maxime

Dzhanashiya, Shalva vs (WC) Benchetrit, Elliot

Janvier, Maxime vs (6) Eysseric, Jonathan

(2) Smyczek, Tim vs Bye

Jouan, Romain vs Bossel, Adrien

Bonzi, Benjamin vs Munoz de la Nava, Daniel

Authom, Maxime vs (8) Ghem, Andre

(3) Jarry, Nicolas vs Bye

Duran, Guillermo vs Michon, Axel

Gonzalez, Alejandro vs Barrere, Gregoire

Bye vs (5) McDonald, Mackenzie

(4) Lamasine, Tristan vs Bye

Ymer, Mikael vs Rochette, Laurent

Molteni, Andres vs Paul, Tommy

Bolt, Alex vs (7) Hernandez-Fernandez, Jose