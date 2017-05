ITF Junior Prato: Sinner vince il derby con Marson, super rimonte per Cocciaretto e Cappelletti

Allineati alle semifinali i tabelloni principali del Torneo Internazionale Giovanile di Prato. Sinner, Zeppieri, Cocciaretto e Cappelletti hanno centrato le semifinali.

TORNEO MASCHILE – Speranze italiane riposte in Jannik Sinner e Giulio Zeppieri, prossimi avversari delle prime due teste di serie, Hsu e Rubio Fierros.

Per Sinner, n.573 ITF, vittoria combattuta contro l’amico Guido Marson in tre set: 6-7 6-3 7-6. Una dura lotta ha premiato pure Zeppieri, capace di estromettere il n.10 del torneo, l’americano Sridhar, per 6-3 2-6 6-4.

TORNEO FEMMINILE – Elisabetta Cocciaretto e Monica Cappelletti hanno raggiunto le semifinali.

La prima, classe 2001 e attuale n.231 ITF (best ranking), si è presa la rivincita contro la lettone Daniela Vismane, che aveva battuto l’azzurra a Salsomaggiore Terme la scorsa settimana: punteggio rocambolesco, dopo un primo set combattuto e perso per 6-4, Cocciaretto ha rifilato un pazzesco doppio bagel alla ben più quotata sfidante. Domani, nel penultimo atto del torneo toscano, incontrerà la lussemburghese Molinaro, che ha lasciato tre giochi a Giulia Peoni.

Nell’altra semifinale saranno impegnate Monica Cappelletti e Taisya Pachkaleva. Per l’italiana, vittoria in rimonta con la giapponese Naho Sato; nessun problema per la russa contro Isabella Tcherkes Zade, 6-4 6-1 lo score.

RISULTATI TORNEO MASCHILE:

(1) Hsu b. (5) Sheyngezikht 62 60

Sinner b. Marson 67 63 76

Zeppieri b. (10) Sridhar 63 26 64

(2) Rubio Fierros b. (12) Alves 64 63

RISULTATI TORNEO FEMMINILE:

Cocciaretto b. (1) Vismane 46 60 60

Molinaro b. Peoni 60 63

Cappelletti b. (3) Sato 67 61 61

(5) Pachkaleva b. Tcherkes Zade 64 61

Lorenzo Carini