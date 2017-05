Challenger Busan: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Busan | Cemento | $150.000

(1) Bangoura, Sekou vs Bye

Kim, Young Seok vs Lee, Jea Moon

(WC) Jung, Ki-Su vs Salisbury, Joe

(WC) Moon, Ju-Hae vs (8) Sarmiento, Raymond

(2) Niki, Takuto vs Bye

Chung, Yunseong vs (WC) Oh, Seong-Gook

Withrow, Jackson vs Roelofse, Ruan

Bye vs (5) Corrie, Edward

(3) Krajicek, Austin vs Bye

Mousley, Bradley vs Nielsen, Frederik

(WC) Son, Ji Hoon vs Clarke, Jay

Nguyen, Daniel vs (6) Auger-Aliassime, Felix

(4) Saville, Luke vs Bye

Broady, Liam vs Glasspool, Lloyd

(WC) Park, Chan Ho vs Kim, Cheong-Eui

(WC) Kim, Ji-Ha vs (7) Miedler, Lucas