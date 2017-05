Combined Madrid: I risultati della settima giornata. Nadal Ok. Cuevas elimina Zverev. Kei Nishikori dà forfait per un problema al polso. Halep in finale (Video)

Ancora un problema fisico per Kei Nishikori. Come a Barcellona due settimane e mezzo fa è ancora il polso destro a far male.

Il giapponese stamane era sceso in campo sul Manolo Santana per testare le sue condizioni e al termine dell’allenamento ha comunicato agli organizzatori che non sarebbe sceso in campo per la sfida dei quarti di finale contro Novak Djokovic.

Rafael Nadal gioca un gran tennis ed approda in semifinale dopo aver battuto per 76 (3) 62 David Goffin dopo quasi due ore di gioco.

Pablo Cuevas, numero 27 Atp, ha centrato la sua prima semifinale in un ‘1000’ mettendo fine alla corsa di Alexander Zverev, 20enne tedesco numero 19 del ranking mondiale.

Pablo si è imposto per 36 60 64.

Simona Halep è la prima finalista del WTA Premier Mandatory di Madrid.

In semifinale la rumena, numero 8 del ranking mondiale e terza favorita del seeding ha sconfitto per 62 63, in poco meno di un’ora ed un quarto di partita, la lettone Anastasia Sevastova, numero 22 del ranking mondiale.

Per la Halep è la 23esima finale in carriera, la prima in questa stagione: 14 i trofei conquistati, l’ultimo a Montreal la scorsa estate.

Combined Madrid – Quarti di Finale M. – Semifinali F.

Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Kei Nishikori vs [2] Novak Djokovic



ATP Madrid Kei Nishikori [6] Kei Nishikori [6] 0 0 Novak Djokovic [2] • Novak Djokovic [2] 0 0 Vincitore: N. DJOKOVIC per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Djokovic 0-0

2. [3] Simona Halep vs Anastasija Sevastova (non prima ore: 14:00)



WTA Madrid Simona Halep [3] Simona Halep [3] 6 6 Anastasija Sevastova Anastasija Sevastova 2 3 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 S. Halep 15-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Halep 0-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Halep 0-15 df 15-15 30-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [9] David Goffin vs [4] Rafael Nadal (non prima ore: 16:00)



ATP Madrid David Goffin [9] David Goffin [9] 6 2 Rafael Nadal [4] Rafael Nadal [4] 7 6 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 df 6-6 → 6-7 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Goffin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [8] Svetlana Kuznetsova vs [14] Kristina Mladenovic (non prima ore: 20:00)



WTA Madrid Svetlana Kuznetsova [8] • Svetlana Kuznetsova [8] 40 1 Kristina Mladenovic [14] Kristina Mladenovic [14] 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A df 40-40 1-1 K. Mladenovic 0-15 df 0-30 0-40 df 0-1 → 1-1 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1

5. [LL] Borna Coric vs [8] Dominic Thiem (non prima ore: 21:30)



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Sanchez Vicario – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Ivan Dodig / Marcel Granollers vs [4] Lukasz Kubot / Marcelo Melo



ATP Madrid Ivan Dodig / Marcel Granollers [7] Ivan Dodig / Marcel Granollers [7] 1 4 Lukasz Kubot / Marcelo Melo [4] Lukasz Kubot / Marcelo Melo [4] 6 6 Vincitori: KUBOT / MELO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 I. Dodig / Granollers 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-4 → 4-5 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 I. Dodig / Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 L. Kubot / Melo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-2 → 4-2 I. Dodig / Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Dodig / Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 I. Dodig / Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 I. Dodig / Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 I. Dodig / Granollers 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 I. Dodig / Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Pablo Cuevas vs Alexander Zverev (non prima ore: 14:30)



ATP Madrid Pablo Cuevas Pablo Cuevas 3 6 6 Alexander Zverev Alexander Zverev 6 0 4 Vincitore: P. CUEVAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 4-3 → 4-4 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 3-2 → 3-3 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Zverev 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 5-0 → 6-0 P. Cuevas 15-0 30-0 4-0 → 5-0 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Cuevas 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Zverev 30-0 40-0 3-5 → 3-6 P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Zverev 0-15 15-15 40-15 2-4 → 2-5 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 1-4 P. Cuevas 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Cuevas 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [3] Jamie Murray / Bruno Soares vs [6] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin



ATP Madrid Jamie Murray / Bruno Soares [3] Jamie Murray / Bruno Soares [3] 4 6 7 Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin [6] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin [6] 6 3 10 Vincitori: MAHUT / ROGER-VASSELIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 6-5 7-5 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Murray / Soares 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 J. Murray / Soares 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Murray / Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Murray / Soares 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Murray / Soares 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Murray / Soares 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [1] Henri Kontinen / John Peers vs [8] Feliciano Lopez / Marc Lopez



ATP Madrid Henri Kontinen / John Peers [1] Henri Kontinen / John Peers [1] 4 4 Feliciano Lopez / Marc Lopez [8] Feliciano Lopez / Marc Lopez [8] 6 6 Vincitori: LOPEZ / LOPEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Lopez / Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 H. Kontinen / Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 F. Lopez / Lopez 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 F. Lopez / Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 H. Kontinen / Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 F. Lopez / Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Lopez / Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 H. Kontinen / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 H. Kontinen / Peers 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 F. Lopez / Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Lopez / Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 1-0 → 1-1 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. Nick Kyrgios / Jack Sock vs [2] Bob Bryan / Mike Bryan



ATP Madrid Nick Kyrgios / Jack Sock • Nick Kyrgios / Jack Sock 40 2 Bob Bryan / Mike Bryan [2] Bob Bryan / Mike Bryan [2] 15 3 3 Game points Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Kyrgios / Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 B. Bryan / Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 N. Kyrgios / Sock 15-0 30-0 40-15 1-2 → 2-2 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Kyrgios / Sock 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 B. Bryan / Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Estadio 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] Yung-Jan Chan / Martina Hingis vs [WC] Arantxa Parra Santonja / Sílvia Soler-Espinosa



WTA Madrid Yung-Jan Chan / Martina Hingis [3] Yung-Jan Chan / Martina Hingis [3] 6 6 Arantxa Parra Santonja / Sílvia Soler-Espinosa Arantxa Parra Santonja / Sílvia Soler-Espinosa 3 2 Vincitori: CHAN / HINGIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Chan / Hingis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 6-2 A. Parra Santonja / Soler-Espinosa 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Y. Chan / Hingis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-1 → 5-1 A. Parra Santonja / Soler-Espinosa 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Y. Chan / Hingis 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 4-0 A. Parra Santonja / Soler-Espinosa 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 → 3-0 Y. Chan / Hingis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Parra Santonja / Soler-Espinosa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Chan / Hingis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Parra Santonja / Soler-Espinosa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Y. Chan / Hingis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 A. Parra Santonja / Soler-Espinosa 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Y. Chan / Hingis 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 A. Parra Santonja / Soler-Espinosa 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Y. Chan / Hingis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Parra Santonja / Soler-Espinosa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Y. Chan / Hingis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [5] Timea Babos / Andrea Hlavackova vs [O] Irina-Camelia Begu / Simona Halep