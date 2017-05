Nick Kyrgios su Harrison: “In due confronti contro di me ha vinto massimo sette games”

Nick Kyrgios è stato sconfitto da Rafael Nadal a Madrid negli ottavi di finale dopo aver ottenuto nel turno precedente la vittoria contro Ryan Harrison per 6-3 6-3 in appena 58 minuti di gioco.

Poco tempo fa, ricordiamo che Harrison attaccò l’australiano, che in conferenza stampa ha così risposto: “Non voglio sapere ciò che ha detto. In due confronti contro di me ha vinto massimo sette games”.

Lorenzo Carini