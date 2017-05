ITF Junior Prato: sette italiani ai quarti, Giulio Zeppieri in evidenza

Prosegue a gonfie vele l’edizione 2017 del Torneo Internazionale Giovanile “Città di Prato”. Sette italiani, tre maschi e quattro femmine, hanno strappato il pass per i quarti di finale.

TORNEO MASCHILE – Restano in corsa tre giocatori italiani nel tabellone maschile del Torneo Internazionale “Città di Prato”.

Molto bene Giulio Zeppieri, vincitore con lo score di 7-6 6-3 sul coreano Park (3), e Guido Marson, che ha battuto per 7-5 6-1 l’australiano Ferguson.

Tesserato per il TC Triestino, e con classifica italiana 2.5, Marson affronterà l’amico Jannik Sinner ai quarti di finale: l’altoatesino non ha lasciato scampo, nel derby tutto italiano, a Samuele Ramazzotti.

Escono di scena, come prevedibile, Marco Furlanetto e Michele Vianello.

TORNEO FEMMINILE – Buona rappresentanza italiana anche fra le ragazze, con Elisabetta Cocciaretto, Giulia Peoni, Monica Cappelletti ed Isabella Tcherkes Zade che domani cercheranno l’accesso alle semifinali in programma sabato.

Prosegue senza problemi il torneo della n.1 del seeding Daniela Vismane: la giocatrice lettone, reduce dal successo nel G2 di Salsomaggiore Terme, ha regolato in due set Martina Biagianti ed ora incontrerà Cocciaretto, che ha fermato Federica Sacco 6-4 6-3.

Da segnalare il rapido successo di Monica Cappelletti sulla promettente croata classe 2003 Krznaric: 6-0 6-2 il punteggio.

Rimonta vincente per Isabella Tcherkes Zade: la tennista in forza alla STA ha perso piuttosto nettamente il primo parziale contro Enola Chiesa, per poi trovare le giuste misure e rifilare un severo 6-1 6-3 alla sfidante.

RISULTATI TORNEO MASCHILE:

(1) Hsu b. (16) Khamis 46 61 2-3 Rit.

(5) Sheyngezikht b. Furlanetto 57 75 62

Marson b. (13) Ferguson 75 61

Sinner b. Ramazzotti 76 62

(10) Sridhar b. Gimenez 46 64 75

Zeppieri b. (3) Park 76 63

(12) Alves b. (7) Rai 26 61 61

(2) Rubio Fierros b. Vianello 64 62

RISULTATI TORNEO FEMMINILE:

(1) Vismane b. Biagianti 64 61

Cocciaretto b. Sacco 64 63

Peoni b. Maffei 64 75

Molinaro b. (6) Iamachkine 63 62

Cappelletti b. Krznaric 60 62

(3) Sato b. Lin 75 62

(5) Pachkaleva b. Traversi 62 62

Tcherkes Zade b. Chiesa 16 61 63

Lorenzo Carini