Paolo Lorenzi dà forfait a Roma per un problema al polpaccio

Paolo Lorenzi per un problema fisico (al polpaccio sinistro) non sarà al via nemmeno per il torneo Masters 1000 di Roma dopo aver dato forfait sette giorni da a Madrid.

Dichiara l’azzurro: “Purtroppo, quest’anno, con grande rammarico per problemi fisici non potrò giocare il mio torneo preferito..farò di tutto per rientrare il prima possibile”.

(Clicca per vedere l'entry list) ATP World Tour Masters 1000 Rome Inizio torneo: 15/05/2017 | Ultimo agg.: 11/05/2017 20:11 Main Draw (cut off: 43 - Data entry list: 03/04/17 - Special Exempts: 0/0)

Luigi Calvo