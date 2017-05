Dal Foro Italico: Deborah Chiesa “Prima di entrare in campo faticavo a respirare per la tensione. Giocare al ‘Pietrangeli’ è una sensazione unica”

Queste le parole di Deborah Chiesa dopo aver conquistato l’accesso al tabellone principale del torneo WTA Premier di Roma.

“Prima di entrare in campo faticavo a respirare per la tensione. Giocare al ‘Pietrangeli’ è una sensazione unica. Ho ancora i brividi per l’emozione.

Quanta rabbia ho provato in quel momento con quel nastro sul match point. Per fortuna ho subito cercato di concentrarmi sul punto successivo anche perché non poteva essere un nastro a rovinarmi la giornata. Ora mi sembra di vivere un sogno”.

“Il pubblico è stato fantastico. C’era un sacco di gente che mi tifava, specialmente ragazzini. Non me l’aspettavo minimamente. Il pubblico mi ha trascinato alla vittoria e non posso che ringraziarlo per la carica e la forza che mi ha trasmesso ad inizio terzo set. In quel frangente mi sentivo davvero stanca e demotivata. Se sono riuscita a raggiungere questo traguardo è anche merito loro”.

“Sono arrivata qui consapevole di avere a disposizione un’occasione pazzesca ma mai avrei pensato di poter arrivare sino in fondo e addirittura conquistare la wild card per il tabellone principale.

Quest’anno ho giocato poco perché ho sofferto di una infiammazione al metatarso del piede sinistro. Mi sono allenata tanto per recuperare e ho lavorato su tanti aspetti tecnici ma mi mancava il ritmo partita. Sapevo che in tabellone c’erano molte giocatrici di livello e che sarebbe stato difficile giocare tante partite ma mi sono detta “proviamoci e vediamo come va! Direi che ho fatto bene” (sorride).