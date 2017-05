Martina Navratilova sul “Caso Sharapova”: “è tempo che le altre giocatrici lascino stare Maria”

Il ritorno di Maria Sharapova nel circuito ha generato molteplici reazioni diverse -in maggioranza negative- da parte di altre tenniste professioniste. Le dichiarazioni più esplicite sono provenute da Eugenie Bouchard (che ha sconfitto pochi giorni fa Masha a Madrid in un match molto combattuto) e Kristina Mladenovic (anche la francese ha battuto la Sharapova, anche se qualche settimana fa in finale a Stoccarda), che erano state tra le prime a dirsi esplicitamente contrarie all’assegnazione di wild card alla russa.

Chi, invece, sembra essere già stanca dal protrarsi della vicenda è Martina Navratilova. Secondo la vincitrice di diciotto prove dello Slam, “è tempo che le altre giocatrici lascino stare Maria”, considerando che “lei (Sharapova) ha commesso un grave errore ed ha pagato caro per averlo fatto”.

Edoardo Gamacchio