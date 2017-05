Combined Madrid: I risultati con il Live dettagliato della sesta giornata. Thiem annulla diversi match point e si salva con Dimitrov. Bene Nadal che doma Kyrgios. Borna Coric elimina Andy Murray. Djokovic non stecca. Bene Simona Halep e Kristina Mladenovic (Video)

Il match più atteso di giornata delude le aspettative, ma per il pubblico di Madrid è un trionfo. Rafael Nadal tira un sospiro di sollievo e senza fare troppa fatica stacca un pass per i quarti di finale. Nick Kyrgios non oppone nemmeno resistenza.

L’iberico si impone in due facili set.

Thiem annulla diversi match point e si salva con Dimitrov.

Borna Coric ha eliminato Andy Murray, n.1 del mondo, negli ottavi di finale del torneo di Madrid.

Coric ha mostrato una maggiore condizione ed è sempre stato padrone della partita, anche quando era sotto di un break nel secondo set.

Novak Djokovic accede ai quarti di finale dopo aver battuto in due set Feliciano Lopez.

Bene Alexander Zverev che si è imposto in due set su Tomas Berdych.

Nel femminile sono in semifinale Mladenovic, Sevastova e Simona Halep che stamane ha dominato Coco Vandeweghe in due set.

