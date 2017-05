Dal Foro Italico: La dimenticanza di Daria Gavrilova

Daria Gavrilova è arrivata nella giornata di ieri sui campi del Foro Italico.

L’attuale n.27 del mondo però non è presente nel tabellone principale ma in quello di qualificazione dove ovviamente sarà la testa di serie n.1.

Il motivo di giocare le quali? la tennista australiana si è dimenticata di iscrversi al torneo, dimenticando la differenza tra Mandatory (iscrizione automatica) e Premier Five (iscrizione non obbligatorio) e per questo motivo dovrà affrontare due sfide di qualificazione per poter accedere al tabellone principale del torneo romano.