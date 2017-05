Pre Quali Roma 2017: Ecco tutti gli inviti. Matteo Berrettini wild card per il main draw. Deborah Chiesa conquista la wild card per il tabellone principale (Video)

Sesta e ultima giornata delle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia in corso sui campi del Foro Italico di Roma.

Deborah Chiesa ha conquistato una wild card per il tabellone principale del torneo WTA Premier di Roma.

L’azzurra ha sconfitto nella finale delle Pre-Quali la connazionale Federica Di Sarra, con il risultato di 75 57 75 dopo 3 ore di gioco.

Per la Chiesa sarà la prima partecipazione in carriera in un torneo del circuito WTA.

La Di Sarra, invece, sarà presente nelle qualificazioni.

Per conoscere meglio Deborah Chiesa

Nella sfida per la conquista della wild card per le qualificazioni successo di Alberta Brianti che ha superato Jessica Pieri con il risultato di 64 63.

Matteo Berrettini conquista la wild card per il tabellone principale dopo aver superato in due set Andrea Arnaboldi.

Andrea Pellegrino, invece, approda nel tabellone di qualificazione dopo aver superato per 16 64 63 Daniele Capecchi che nel secondo parziale è stato avanti anche di un break.

Deborah Chiesa dopo la vittoria di oggi

"I still can't believe it, playing in this stadium with these fans has been incredible". You better believe that, @ChiesaDeborah! 😁 #ibi17 pic.twitter.com/mYSMiKPYDB — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) 11 maggio 2017

Il successo della Chiesa

D.Chiesa wins a Wild Card for the Main Draw over F.Di Sarra by 7 5, 5 7 and 7 5: congrats to both the players! #ibi17 #wta @federtennis pic.twitter.com/3nd0BpDhUL — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) 11 maggio 2017

La vittoria di Berrettini

M.Berrettini prevails on A.Arnaboldi 6-4 6-3 and obtains a Wild Card for the #ibi17 #ATP Main Draw! pic.twitter.com/NVLQfTaWTM — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) 11 maggio 2017

Wild Card – Main Draw – M.

Andreas Seppi

Gianluca Mager

Stefano Napolitano

Matteo Berrettini

Wild Card – Main Draw – Qualificazioni M.

Salvatore Caruso

Lorenzo Sonego

Andrea Arnaboldi

Andrea Pellegrino

Wild Card – Main Draw – F.

Sara Errani

Maria Sharapova

Deborah Chiesa

Wild Card – Main Draw – Qualificazioni F.

Martina Trevisan

Cristiana Ferrando

Federica Di Sarra

Alberta Brianti

Clicca Qui per il Livescore delle PREQUALI

Finali e Spareggi Wild card – Pre Quali

Pietrangeli dalle ore 10:00

CHIESA, D. bt. DI SARRA, F. 7-5 5-7 7-5 (Wild Card Main Draw)

BERRETTINI, M. bt. ARNABOLDI, A. 6-4 6-3 (Wild Card Main Draw)

Di Sarra/Spiteri – Chiesa/Rubini – Wild Card Main Draw

Napolitano/Gaio – Capecchi/Fanucci – Wild Card Main Draw

Campo 2 dalle 10:00

BRIANTI, A. bt. PIERI, J. 6-4 6-3 (Wild Card Quali)

PELLEGRINO, A. bt. CAPECCHI, D. 1-6 6-4 6-3 (Wild Card Quali)