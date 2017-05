Challenger Seoul: Thomas Fabbiano è ai quarti di finale (Video)

Prosegue con successo la trasferta in Estremo Oriente di Thomas Fabbiano che è approdato questa notte nei quarti di finale nel torneo challenger di Seoul.

Il 27enne pugliese di San Giorgio Ionico, numero 133 Atp, ha superato al secondo turno per 61 62 il veterano svizzero Marco Chiudinelli, numero 188 Atp, e domani si giocherà un posto in semifinale con il giapponese Go Soeda, numero 144 del ranking mondiale.

Challenger Seoul | Cemento | $100.000

2T Chiudinelli – Fabbiano (0-0) ore 05:30



CH Seoul Marco Chiudinelli Marco Chiudinelli 1 2 Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 6 6 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Chiudinelli 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 T. Fabbiano 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Chiudinelli 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 T. Fabbiano 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Chiudinelli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Chiudinelli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Chiudinelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 M. Chiudinelli 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Chiudinelli 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2 Aces 51 Double Faults 139% 1st Serve % 57%10/15 (67%) 1st Serve Points Won 29/39 (74%)9/23 (39%) 2nd Serve Points Won 15/30 (50%)2/6 (33%) Break Points Saved 8/8 (100%)7 Service Games Played 810/39 (26%) 1st Return Points Won 5/15 (33%)15/30 (50%) 2nd Return Points Won 14/23 (61%)0/8 (0%) Break Points Won 4/6 (67%)8 Return Games Played 719/38 (50%) Total Service Points Won 44/69 (64%)25/69 (36%) Total Return Points Won 19/38 (50%)44/107 (41%) Total Points Won 63/107 (59%)

Fabbiano – Chiudinelli

May 26, 1989 Birthday: Sep 10, 1981

27 years Age: 35 years

Italy Italy Country: Switzerland Switzerland

133 Current rank: 188

98 (Apr 04, 2016) Highest rank: 52 (Feb 22, 2010)

717 Total matches: 772

$619 381 Prize money: $1 916 261

435 Points: 281

Right-handed Plays: Right-handed