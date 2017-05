Combined Madrid: Il programma di Giovedì 11 Maggio

Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. CoCo Vandeweghe vs [3] Simona Halep

2. Feliciano Lopez vs [2] Novak Djokovic (non prima ore: 14:00)

3. [1] Andy Murray vs [LL] Borna Coric OR [Q] Pierre-Hugues Herbert

4. [16] Nick Kyrgios vs [4] Rafael Nadal (non prima ore: 20:00)

5. [1] Angelique Kerber OR Eugenie Bouchard vs [8] Svetlana Kuznetsova (non prima ore: 21:30)

Arantxa Sanchez Vicario – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Kei Nishikori vs David Ferrer

2. Kiki Bertens vs Anastasija Sevastova (non prima ore: 14:00)

3. [Q] Oceane Dodin OR [14] Kristina Mladenovic vs [WC] Sorana Cirstea

4. [12] Grigor Dimitrov OR Ivo Karlovic vs [8] Dominic Thiem

5. [PR] Tommy Haas / Max Mirnyi vs [8] Feliciano Lopez / Marc Lopez

Estadio 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Ivan Dodig / Marcel Granollers vs Fabio Fognini / Treat Huey

2. [5] Milos Raonic vs [9] David Goffin

3. [11] Tomas Berdych vs Alexander Zverev OR [7] Marin Cilic

4. [3] Stan Wawrinka OR Benoit Paire vs Pablo Cuevas

Pista 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke vs [3] Yung-Jan Chan / Martina Hingis

2. [6] Lucie Hradecka / Katerina Siniakova OR [O] Samantha Stosur / Shuai Zhang vs [WC] Arantxa Parra Santonja / Sílvia Soler-Espinosa (non prima ore: 14:00)

3. [4] Sania Mirza / Yaroslava Shvedova vs [O] Irina-Camelia Begu / Simona Halep

4. Kiki Bertens / Johanna Larsson vs [5] Timea Babos / Andrea Hlavackova