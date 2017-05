Il torneo di Como: Challenger e Prequali, il 18 maggio la conferenza stampa

Fervono i preparativi per la 12esima edizione del Challenger Atp “Città di Como”, torneo internazionale che scatterà sabato 26 agosto con le qualificazioni per poi concludersi domenica 3 settembre.

Lo scorso anno il successo andò al francese Kenny De Schepper – già numero 62 al mondo – in finale sull’italiano Marco Cecchinato.

Eppure, anche se siamo ancora a maggio, le novità già non mancano e verranno illustrate in una conferenza stampa che è stata programmata per GIOVEDI’ 18 MAGGIO al TENNIS COMO (ORE 11).

Si parlerà del circuito di Prequalificazione che – diamo l’anticipazione – si allargherà a ben quattro province della Lombardia, con tappe (sei in totale) che toccheranno il territorio di Como ma anche quello di Monza e Brianza, Varese e Lecco.

Una bellissima novità che ha come intento quello di rendere il nostro torneo allargato e partecipato da tutta la fascia della regione a nord di Milano.

Una ulteriore anticipazione: il primo appuntamento è già prossimo alla partenza. La tappa inaugurale del circuito di Prequalificazione del Challenger di Como sarà al Circolo Tennis Giussano dal 27 maggio al 4 giugno. Le iscrizioni sono già aperte sul portale della Federtennis.

Per tutte le altre news vi aspettiamo a Villa Olmo la mattina del 18 maggio.

ALBO D’ORO

2006 Simone Bolelli; 2007 Maximo Gonzalez; 2008 Diego Junqueira; 2009 Oleksandr Dolgopolov; 2010 Robin Haase; 2011 Pablo Carreno-Busta; 2012 Andreas Haider-Maurer; 2013 Pablo Carreno Busta; 2014 Viktor Troicki; 2015 Andrey Kuznetsov; 2016 Kenny De Schepper.