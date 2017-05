Maria Sharapova verso la wild card a Birmingham

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico “The Times”, il WTA di Birmingham potrebbe offrire a Maria Sharapova una wild card per il tabellone principale.

Non ancora certa della possibilità di giocare a Wimbledon ed al Roland Garros, la tennista russa può in ogni caso reputare piuttosto concreta l’opportunità di partecipare al torneo inglese di cui sopra -evento che si disputa sull’erba in preparazione proprio al major londinese.

Edoardo Gamacchio