Pre Quali Roma 2017: Ecco le wild card. Mager e Napolitano wild card per il main draw

Quinta giornata delle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia in corso sui campi del Foro Italico di Roma e primi “verdetti” con l’assegnazione delle prime due wild card per il main draw maschile.

Stefano Napolitano ha conquistato una wild card per il tabellone principale del torneo di Roma dopo aver battuto Andrea Arnaboldi con il risultato di 76 63.

Anche Gianluca Mager ottiene il pass per il tabellone principale dopo aver battuto dopo una durissima lotta Matteo Berrettini, che durante il tiebreak del terzo set si è infortunato alla caviglia.

Andrea Arnaboldi sarà wild card per le qualificazioni.

Wild card per le quali a Salvatore Caruso e Lorenzo Sonego che hanno sconfitto rispettivamente Daniele Capecchi e Andrea Pellegrino.

Wild card per le quali ovviamente anche a Berrettini e Arnaboldi.

Clicca Qui per il Livescore delle PREQUALI

Finali e Spareggi Wild card – Pre Quali

Pietrangeli dalle ore 10:00

NAPOLITANO, S. bt. ARNABOLDI, A. 7-64 6-3 F

Di Sarra – Ferrando SF

Napolitano/Gaio – Caruso/Pellegrino

Matteucci/Rosatello – Di Sarra/Spiteri

Campo 1 dalle 10:00

SONEGO, L. bt. PELLEGRINO, A. 6-4 7-64 wcq

Arcidiacono – Brianti spareggio wcq

Campo 2 dalle 10:00

MAGER, G. bt. BERRETTINI, M. 6-74 7-5 7-61 SF

Chiesa – Trevisan SF

Campo 4 dalle 10:00

CARUSO, S. bt. CAPECCHI, D. 6-0 6-0 Spareggio wcq

Pieri – Rosatello Spareggio wcq

Capecchi/Fanucci – Berrettini/Sonego

Balducci/Dentoni – Chiesa/Rubini