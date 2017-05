Pre Quali Roma 2017: Ecco le wild card. Mager e Napolitano wild card per il main draw. Di Sarra e Chiesa per la wild card del tabellone principale

Quinta giornata delle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia in corso sui campi del Foro Italico di Roma e primi “verdetti” con l’assegnazione delle prime due wild card per il main draw maschile.

Stefano Napolitano ha conquistato una wild card per il tabellone principale del torneo di Roma dopo aver battuto Andrea Arnaboldi con il risultato di 76 63.

Anche Gianluca Mager ottiene il pass per il tabellone principale dopo aver battuto dopo una durissima lotta Matteo Berrettini, che durante il tiebreak del terzo set si è infortunato alla caviglia.

Andrea Arnaboldi sarà wild card per le qualificazioni.

Wild card per le quali a Salvatore Caruso e Lorenzo Sonego che hanno sconfitto rispettivamente Daniele Capecchi e Andrea Pellegrino.

Wild card per le quali ovviamente anche a Berrettini e Arnaboldi.

Nel singolare femminile finale tra Federica Di Sarra e Deborah Chiesa che si contenderanno domani una wild card per il tabellone principale.

Spareggio per la Wild card per le Quali a Alberta Brianti e Jessica Pieri.

Wild card per le quali, invece a Ferrando e Martina Trevisan.

"I'm more than thrilled! It's a dream come true to play in the #ibi17 #ATP Main Draw". G.Mager conquered a Wild Card after a tough match. pic.twitter.com/6GtQ5u3tMw — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) 10 maggio 2017

"Since I was a child I had the dream to play in an #ATP MD of a tournament like #ibi17". Congrats Stefano, you made it!@federtennis pic.twitter.com/12QqtaiOca — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) 10 maggio 2017

Berrettini stands up but G.Mager prevails and obtains a WC for the #ibi17 #ATP Main Draw! Congrats to both the players for this super match! pic.twitter.com/B5FLfAbRhT — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) 10 maggio 2017

Clicca Qui per il Livescore delle PREQUALI

Finali e Spareggi Wild card – Pre Quali

Pietrangeli dalle ore 10:00

NAPOLITANO, S. bt. ARNABOLDI, A. 7-64 6-3 F

DI SARRA, F. bt. FERRANDO, C. 6-1 6-3 SF

Campo 1 dalle 10:00

SONEGO, L. bt. PELLEGRINO, A. 6-4 7-64 wcq

BRIANTI, A. bt. ARCIDIACONO, F. 6-4 6-1 spareggio wcq

Campo 2 dalle 10:00

MAGER, G. bt. BERRETTINI, M. 6-74 7-5 7-61 F

CHIESA, D. bt. TREVISAN, M. 6-3 6-1 SF

Campo 4 dalle 10:00

CARUSO, S. bt. CAPECCHI, D. 6-0 6-0 Spareggio wcq

PIERI, J. bt. ROSATELLO, C. 7-65 6-3 Spareggio wcq