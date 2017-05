Challenger Roma Garden: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Giornata di gara positiva per il tennis azzurro. Ben quattro giocatori sui cinque in gara passano il turno, il solo Donati segna il passo fermato da Jiri Vesely numero uno del Tabellone 3/6 6/3 6/3. Marco Cecchinato incontra e supera 6/3 6/4 Nicolas Kicker, accreditato della seconda testa di serie. Marco ci dice: “

Lo scorso anno non sono potuto venire, Kicker l’ho incontrato due volte in Sud America, conoscevo già la sua bravura ed ho giocato il mio tennis senza essere condizionato dalla attuale differente classifica. Stefano Travaglia fresco vincitore del Challenger di Ostrawa, si presenta al Garden in piena forma fisica e fiducia psicologica.

Si trova di fronte il portoghese Gastao Elias 99 Atp e testa di serie numero 4. Travaglia disputa

un incontro impeccabile, mette pressione all’avversario e sciorina una serie di vincenti da

ogni angolo del campo. Gastao totalizza solo 2 games nei due set giocati, punteggio finale 6/2

6/0. Lorenzo Giustino vince il suo incontro con una certa facilità, poco ha fatto Tobias Kamke

per contrastare il gioco potente e preciso dell’italiano, che chiude 6/3 6/1. Sul Centrale la

Wild Card Riccardo Bellotti si aggiudica la sfida con il qualificato polacco Maciej Rajski 6/3

6/4. Troppa la differenza di spessore tecnico fra i due contendenti e lo stesso Bellotti

sottolinea che: “Gioco i Challenger da tempo e mi servono per entrare in forma, bravo lui a

qualificarsi al tabellone, ma io sono alla ricerca di match più impegnativi per migliorare la mia

classifica”. Esce dal torneo il cinese Di WU sconfitto dal Cileno Jarry 6/2 3/6 6/1. Pavlasek, già

finalista al Garden in una precedente edizione, riacciuffa un incontro che sembrava perso. A

farne le spese è Oscar Otte, che aveva ben figurato nelle qualificazioni, ma non regge il ritorno

del forte giocatore ceco, che chiude 3/6 7/6 6/3. Facile l’ottimo Maden su Ramirez Hidalgo

6/2 6/1 e l’argentino Marco Trungelliti che ha meglio su Steven Diez 6/3 7/5. Ha preso il via

anche il Tabellone di doppio con 7 incontri in programma. Cipolla-Brkic superano il turno per

rinuncia di Groth-Lindstedt; Otte-Mies battono Ghedin-Malgaroli 6/3 6/3; sul campo centrale

si danno battaglia Vanni-Quinzi e Donati-Cecchinato che si aggiudicano l’incontro 6/4 7/6(8);

interessante la partita vinta da Kicker-Velotti su Giustino-Bublik 4/6 6/3 10/7; lottato il

match che ha visto prevalere Vesely-Jebavy su Motti-Marterer 6/0 0/6 10/8.

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Nicolas Jarry vs Marco Cecchinato

2. Marco Trungelliti vs [SE] Stefano Travaglia

3. [6] Maximilian Marterer vs [WC] Gianluigi Quinzi (non prima ore: 17:00)

CAMPO 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Jiri Vesely vs [WC] Stefanos Tsitsipas

2. Jozef Kovalik vs Lorenzo Giustino

3. [WC] Riccardo Bellotti vs [8] Alexander Bublik (non prima ore: 16:00)

CAMPO 4 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Adam Pavlasek vs Kimmer Coppejans

2. [5] Andrej Martin vs [Q] Yannick Maden

3. [WC] Marco Cecchinato / Matteo Donati vs [2] Adil Shamasdin / Igor Zelenay (non prima ore: 15:30)

CAMPO 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Andreas Mies / Oscar Otte vs Gastao Elias / Fabricio Neis

2. [WC] Tomislav Brkic / Flavio Cipolla vs Roman Jebavy / Jiri Vesely (non prima ore: 15:30)

CAMPO 5 – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Nicolas Kicker / Agustin Velotti vs Kimmer Coppejans / Marton Fucsovics